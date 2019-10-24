Кардиологи назвали самые опасные продукты для сердца

Диетологи ВОЗ назвали самые вредные для здоровья продукты.Дешевые колбасы и сосиски, полуфабрикаты и консервы — специалисты из Всемирной организации здравоохранения составили список опасных для организма человека недорогих продуктов.По словам специалистов, самые вредные продукты — дешевые колбасы и сосиски, поскольку чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше опасных токсичных канцерогенов.Далее в списке — недорогие полуфабрикаты и консервы. Эксперты отметили, что в них добавляют фосфаты и трансжиры. Как утверждают специалисты, в консервированной рыбе из-за окисления банки, сделанной из дешевых материалов, могут начать выделяться тяжелые металлы.Диетологи также не советуют употреблять и слишком дешевые сыры, так как в большинстве случаев их изготавливают из вредного для организма маргарина, а не молока. Такой продукт способен нанести вред сердечно-сосудистой системе.