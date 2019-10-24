Назван один из самых полезных напитков для желудка

Семь причин пить морковный сок.Морковь — полезный овощ, который хорошо влияет на здоровье и тонус тела.Предлагаем 7 причин употреблять морковный сок.Морковный сок полезный для глазМорковный сок полезен для здоровья глаз, улучшает ночное зрение. Это связано с содержанием лютеина, бета-каротина и люцина в составе овоща. Морковь также богата витамином А, который также улучшает зрение — в морковке содержится 40% от необходимого количества витамина для организма каждый день.Морковный сок замедляет процесс старенияБыло обнаружено, что регулярное потребление морковного сока замедляет появление видимых признаков старения. Причина — овощ богата антиоксидантами, поэтому он помогает восстановить клетки, делает кожу более гладкой, эластичной и сияющей.Морковный сок снижает риск сердечных заболеванийУпотребление морковного сока снижает риск сердечных заболеваний. С одной стороны, это связано с усилением иммунной системы, а с другой — с понижением уровня холестерина. На самом деле, морковь — это овощ, который не содержит вредных жиров, поэтому она рекомендуется в диетах для улучшения активности сердечно-сосудистой системы.Морковный сок идеально подходит для лечения детоксикацииРекомендуется время от времени делать детоксикацию организма для устранения накопленных токсинов и помощи организму справиться со свободными радикалами, которые приводят к переутомлению, головной боли и проблемной коже. Морковный сок идеален для этого типа диеты благодаря богатому содержанию витаминов и минералов.Морковный сок полезен для зубов и десенУпотребление морковного сока хорошо для здоровья полости рта и гигиены полости рта. Исследования показывают, что им вы очищаете поверхность десен и зубов, и таким образом защищаете их от накопления зубного камня.Морковный сок стимулирует деятельность мозгаМорковь — это овощ, богатый витаминами, минералами и клетчаткой. Они активируют и тонизируют организм, стимулируют кровоток, тем самым увеличивая приток крови к мозгу. Это приводит к более легкой концентрации и лучшему ассоциативному мышлению.Морковный сок полезный для желудкаОпять же, из-за содержания волокна и бета-каротина, морковь рекомендуется для здоровой диеты желудка. Морковный сок уменьшает отек, вздутие и улучшает перистальтику.