Диетологи подсказали, как «сбросить» 7 кг за неделю

Суповая диета поможет избавиться от лишних килограмм.Легко и быстро избавиться от ненужных килограмм можно с помощью суповой диеты.Вывод был сделан учеными из Оксфордского университета, которые провели исследование, где сравнили самые популярные диеты.Выяснилось, что для полных людей лучше всего подходит суповая диета. Лидирующую позицию она получила за счет своей низкокалорийности, ведь с ней человек за день съедает не больше 800 калорий.Специалисты советуют во время диеты не ограничиваться только супами, можно включить в рацион коктейли из овощей или фруктов с добавлением молока, воды и клетчатки.