Эти признаки указывают на старение мозга

Болезнь Альцгеймера уже далеко не редкость.Старость проявляется не только в увеличении количества морщин, но и в том, что наш мозг начинает работать все хуже и хуже. Если вовремя не заметить признаки ослабления умственной деятельности, можно с годами растратить весь интеллект.По статистике, 5% людей в возрасте 65 лет страдают болезнью Альцгеймера. Но даже если у человека не поставлен этот страшный диагноз, есть большой риск с годами становиться все глупее и глупее. Не зря академик Бехтерев, всю жизнь занимавшийся проблемами мозга, как-то сказал, что только 20% людей будут в старости иметь ясный разум, остальные, в той или иной мере, будут страдать от старческого слабоумия.Вы никогда не думали, почему среди пенсионеров так много людей наивных и доверчивых, обмануть которых разным мошенникам и пройдохам – раз плюнуть? Почему именно среди людей пожилого возраста так часто можно встретить озлобленных, обиженных на вест мир личностей, отказывающихся признавать за молодежью хоть какие-то достоинства, не желающих радоваться жизни? А ведь это все может быть признаком ослабления деятельности мозга: отсутствие критического мышления и логики, ослабление памяти и способности воспринимать новую информацию.Кто рискует заработать старческое слабоумие?Мозги, как и мышцы, нуждаются в постоянной тренировке. Но так уж повелось: в молодости мы активно учимся, работаем, достигаем каких-то вершин, а вот чем старше, тем больше стремимся вести образ жизни растений. Как иначе можно назвать поведение, когда основную часть времени у человека занимает сон, еда, просмотр бестолковых телепередач, не дающих ничего ни уму, ни сердцу? С возрастом и так наблюдается снижение интенсивности работы мозга, замедляется образование нейронных связей между разными участками мозга. А тут еще и полное отсутствие желания хоть как-то нагружать свой ум! Увы, если вы полагаете, что идеальная старость – это покой и отдых от умственного труда, вы – в группе риска.Возможно, вы и не будете иметь диагноз «старческое слабоумие», однако вас будут сторониться окружающие, а дети станут откровенно тяготиться общением с вами, считая вас скучным занудным человекрм. Вы хотите именно так провести свою старость? Если ваш ответ – нет, предлагаем не откладывая в долгий ящик понаблюдать за собой. И если вы заметите у себя эти признаки ослабления умственной деятельности, начинайте работать над своими мозгами. Прямо сейчас.— Вы перестали воспринимать критику в свой адрес, считая, что она не содержит ни крупицы истины. Но зато сами постоянно, вслух или про себя, критикуете окружающих.— Вы не желаете хоть чему-то учиться. Вам намного проще и легче чинить старую стиральную машинку, чем разобраться в инструкции к новой.— Ваша коронная фраза: «А вот раньше…» В разговорах, да и в мыслях, вы постоянно возвращаетесь в прошлое.— Вы говорите ради того, чтобы говорить. Даже если вы прекрасно видите, что собеседник равнодушен к вашим словам, что ему неинтересно то, что вы говорите, вы все равно ведете беседу. Как будто удовольствие от вашего рассказа должны получать только вы.— Вы стали хуже запоминать прочитанное. Вы стараетесь не читать сложной литературы потому что очень быстро отвлекаетесь и теряете логику повествования. Очень часто вы забываете, о чем писалось в начале романа, хотя еще не дочитали его до конца.— Вы вдруг почувствовали себя экспертом в тех областях, в которых никогда и ничего не понимали. Как будто прожитые года дают вам право быть докой во всем! Вы с умным видом рассуждаете о политике, философии, религии и вам кажется, что ваши рассуждения довольно здравы.— Вы стараетесь не смотреть серьезных фильмов, над которыми надо думать. Вы вообще не понимаете, отчего эта муть называется культовым кино! Для вас просмотр киноленты – возможность расслабиться и отдохнуть.— Вы считаете, что окружающим надо бы быть гибче и подстраиваться под вас. Но сами ни за что не пойдете навстречу: пусть молодежь прогибается!— Ваша жизнь обросла шаблонами и ритуалами. Например, каждый день вы заглядываете в ближайшую лавку – не для того, чтобы что-то купить, а просто так, поприветствовать продавца. Если в какой-то из дней вы этого не делаете, вы чувствуете себя не в своей тарелке. Вы часто произносите одни и те же словечки и шутки, которым уже лет пять-десять.— Вы точно знаете, что правильно, а что – нет. Именно поэтому, даже когда окружающие противятся вашим поступкам или возмущаются вашими словами, не меняете поведения. Даже если это грозит ссорой.