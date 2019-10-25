Рак шейки матки: названы главные симптомы

Это распространенная проблема.

Рак шейки матки — одна из основных причин смерти среди женщин, страдающих онкологией. От него ежегодно умирают почти 250 000. И еще примерно половине миллиона каждый год ставят такой диагноз.

Главной причиной развития рака шейки матки является папилломавирус человека, ПВЧ. Почти 99 процентов случаев заболевания связаны именно с ним.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что это самый распространенный в мире вирус, который передается половым путем, и который инфицирует около 70% сексуально активного взрослого населения.

У большинства людей инфекция ПВЧ проходит без какого-либо лечения, но иногда может принять хроническую форму. И в итоге запустить онкомеханизмы.

Узнать, есть ли у вас ПВЧ, можно, сдав анализы у гинеколога.

Однако рак шейки матки — не единственный вид “гинекологического” рака, хотя он и самый распространенный. Бывает еще вагинальный (развивается во влагалище женщины), рак вульвы (внешние половые органы), матки и яичников.

Трэйси Майлс, специалист по женской онкологии, руководитель британской информационной службы Аск Eve, назвала основные предупреждающие знаки, которые могут сигнализировать о начале серьезных проблем.

Доктор Майлс говорит, что часто проблема состоит в том, что многие женщины просто такие сигналы игнорируют или же принимают за другие заболевания, а то просто считают, что это временное явление. И тогда время, когда можно еще «купировать» опухоль на ранней стадии, уходит.

Прочитайте эти шесть пунктов и никогда не пропускайте их, если заподозрили что-то неладное — сразу к врачу!

Вот эти шесть главных симптомов:

— нерегулярные кровотечения (например, между менструациями, после менопаузы или после секса),

— необычные кровотечения (например, более сильные, чем обычно),

— давления, тяжесть в животе или вздутие (понятно, что с таким явлением сталкивается почти каждая женщина, однако отличие раковых вздутий и болей в том, что они не проходят),

— вагинальные выделения, которые могут быть окрашены в непривычный цвет и имеют непривычную консистенцию,

— изменения работы кишечника или мочевых привычек, которые длятся более месяца, например, частые позывы,

— изменения внешнего вида кожи вульвы.
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