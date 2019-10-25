Рак шейки матки: названы главные симптомы

Это распространенная проблема.Рак шейки матки — одна из основных причин смерти среди женщин, страдающих онкологией. От него ежегодно умирают почти 250 000. И еще примерно половине миллиона каждый год ставят такой диагноз.Главной причиной развития рака шейки матки является папилломавирус человека, ПВЧ. Почти 99 процентов случаев заболевания связаны именно с ним.Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что это самый распространенный в мире вирус, который передается половым путем, и который инфицирует около 70% сексуально активного взрослого населения.У большинства людей инфекция ПВЧ проходит без какого-либо лечения, но иногда может принять хроническую форму. И в итоге запустить онкомеханизмы.Узнать, есть ли у вас ПВЧ, можно, сдав анализы у гинеколога.Однако рак шейки матки — не единственный вид “гинекологического” рака, хотя он и самый распространенный. Бывает еще вагинальный (развивается во влагалище женщины), рак вульвы (внешние половые органы), матки и яичников.Трэйси Майлс, специалист по женской онкологии, руководитель британской информационной службы Аск Eve, назвала основные предупреждающие знаки, которые могут сигнализировать о начале серьезных проблем.Доктор Майлс говорит, что часто проблема состоит в том, что многие женщины просто такие сигналы игнорируют или же принимают за другие заболевания, а то просто считают, что это временное явление. И тогда время, когда можно еще «купировать» опухоль на ранней стадии, уходит.Прочитайте эти шесть пунктов и никогда не пропускайте их, если заподозрили что-то неладное — сразу к врачу!Вот эти шесть главных симптомов:— нерегулярные кровотечения (например, между менструациями, после менопаузы или после секса),— необычные кровотечения (например, более сильные, чем обычно),— давления, тяжесть в животе или вздутие (понятно, что с таким явлением сталкивается почти каждая женщина, однако отличие раковых вздутий и болей в том, что они не проходят),— вагинальные выделения, которые могут быть окрашены в непривычный цвет и имеют непривычную консистенцию,— изменения работы кишечника или мочевых привычек, которые длятся более месяца, например, частые позывы,— изменения внешнего вида кожи вульвы.