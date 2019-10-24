Этот целебный продукт улучшает работу сердца

Он идеален для сердечников.В свекле содержится более 50% натрия и 5 % кальция – именно в такой пропорции суммарность этих полезных минералов обеспечивает лучшую растворимость кальция в крови.Данная особенность усвоения свеклы крайне позитивно влияет на состояние кровеносных сосудов. Кровеносная система становится лучше защищенной от негативного процесса затвердения сосудистой ткани, а также от повышения артериального давлении и других нарушений сердечной системы.«Регулярное употребление свекольного сока способствует расширению сосудов, что положительно сказывается при гипертонической болезни, улучшает память при атеросклерозе. Кроме того, он оказывает общеукрепляющее действие нервную систему, приводит в состояние равновесия и спокойствия», — рассказали специалисты.По мнению ученых, для профилактики нарушений в работе кроветворных органов полезно употреблять по 50-100 мл сока свеклы три-четыре раза в день. Но важно помнить, что питье свекольного сока требует осторожности – для начала его лучше смешивать с морковным соком.Кстати, благодаря высокому уровню йода в свекольном соке его питье дает ощутимый профилактический эффект в отношении болезней щитовидной железы.