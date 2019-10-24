Названы смертельные признаки инфаркта и инсульта

Врачи озвучили симптоматику этих двух заболеваний.Лечащие врачи рассказали журналистам об опасных признаках инфаркта и инсульта. По словам медиков, знание таких симптомов может спасти человеку жизнь.В частности, руководитель регионального сосудистого центра при больнице имени Вересаева в Москве Андрей Серопегин, сообщил о симптоматике мозгового удара.«В первую очередь при инсульте может появиться резкая головная боль, меняется конфигурация лица, появляется асимметрия», — отметил эксперт.Также при инсульте человек может внезапно утратить способность говорить и распознавать речь, возникает пространственная дезориентация. Другой характерный признак — сильная слабость или полный паралич конечностей.Что касается инфаркта, его симптомы перечислил главный кардиолог Северного административного округа Москвы Заур Шогенов.«Первый признак сердечного приступа – это боль за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, отдающая в шею, нижнюю челюсть и левую руку, — сказал в частности врач.Шогенов добавил, что признаки инфаркта у человека проявляются по нарастающей – самые ранние возникают за некоторое время до удара. На них просто не обращают внимания, констатировал специалист. Сильная одышка, липкий холодный пот, перебои в работе сердца, — это то, что требует немедленного реагирования и обращения за медпомощью, подсказал кардиолог.По мнению эксперта, сильнее всего рискуют пострадать от инфаркта люди с повышенным уровнем холестерина, на фоне которого в сосудах размножаются атеросклеротические бляшки. Отказ от вредных привычек и активный образ жизни врач назвал лучшей профилактикой сердечных приступов.