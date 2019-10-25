Как унять боль в позвоночнике: народные средства

Боли в позвоночнике, вызванные такими распространенными заболеваниями, как ишиас, остеохондроз и радикулит, могут сильно испортить жизнь.Эти болезни не появляются внезапно – причины их кроются в долгих годах пренебрежения элементарными правилами здорового образа жизни.Многие болезни позвоночника тесно связаны с тем, насколько правильна ваша осанка.Встаньте перед зеркалом и мысленно проведите соединяющие линии между ушами, правым и левым плечевыми суставами, бедрами, коленями и лодыжками, а потом пересеките эти линии вертикальной прямой, проходящей через середину черепа. Этой вертикали и будет соответствовать нормальная осанка. Посмотрите, будут ли образовываться прямые углы при ее пересечении с соединяющими линиями.При правильной осанке подбородок должен располагаться параллельно полу, плечи находятся на одинаковой высоте, грудная клетка немного поднята вверх, а живот слегка подтянут. В таком положении спина следует своим естественным изгибам, а все тело поддерживается суставами бедер и голеней.Если вы относитесь к людям с нарушением осанки, то принять правильное положение вам будет очень неудобно. Это происходит оттого, что ваши мышцы не привыкли к нужному положению и связки сильно напрягаются, пытаясь удержать тело в правильной позиции.Для исправления осанки необходимо делать специальные упражнения. Уменьшить же боли и дискомфорт в спине можно с помощью натуральных средств.Клопогон даурский. Принимать настойку (готовится в соотношении 1:5 на 70% спирте) по 50 капель 2-3 раза в день, одновременно используя для втирания. Курс лечения -30-40 дней.Крапива двудомная. Люди хлестали больную спину крапивой с древних времен. Этот метод получил название уртикация. Жжение от крапивы притупляет глубинные боли.Лаванда узколистная. Как болеутоляющее средство втирать настой на масле (1 часть цветков залить 5 частями подсолнечного масла, оставить на 1-2 месяца).Овес посевной. При болях в суставах рекомендуется принимать ванны из отвара (0,5-1кг травы или соломы овса залить 10 л воды, кипятить 20 минут, процедить). Настой долить в ванну, температура воды в которой не должна превышать 36-39 градусов по Цельсию. Время пребывания в ванне – 15-20 минут. Периодичность приема – 2-3 раза в неделю, длительность – до наступления терапевтического эффекта.Сельдерей пахучий. Выпить в течение дня маленькими глотками настой (20 г корня сельдерея, 10 г травы крапивы двудомной, по 5 г соплодий хмеля, корня или семян петрушки, корня лопуха обыкновенного и травы тысячелистника обыкновенного залить 1 л кипятка, дать настояться 30 минут).