Эти продукты стоит включить в рацион зимой

Зимняя погода не самая благоприятная для людей: скупые солнечные дни, холодает, и мы почти все время проводим в помещениях.

Это приводит к дефициту витамина D, который защищает мозг от бессонницы, стресса, угнетения, развития воспалительных процессов и повышает общий иммунитет.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская составили список продуктов, которые нужно добавить к своему зимнему рациону, чтобы быть здоровым и бодрым.

Сбалансированное питание зимой особенно важно. Если разделить тарелку на 3 части – две из них должны занимать овощи, сырые и термически обработанные, незначительное количество фруктов, далее, белковые продукты и каши.

Витамин D

Витамин D поступает в организм двумя путями. Первый, основной – это синтез в коже под действием ультрафиолета. Второй – в готовом виде, с продуктами. Учитывая, что его можно получить из продуктов, зимой нужно уделить этому особое внимание.

Наиболее распространенный продукт, содержащий витамин D в готовом виде – желтки. В них, если сварить яйцо мягко, содержится небольшое количество витамина, что позволит пополнить дневную норму.

Другие продукты – печень трески, сливочное масло (не менее 82% жирности), кисломолочные продукты (сметана, сливки, творог). Однако нужно понимать, что употребление таких продуктов с минимальным процентом жирности не принесет ни полезных витаминов, ни желаемого эффекта оздоровления.

Витамин С

Второй витамин, который нужен в зимний период – витамин С. В процессе эволюции человек утратил способность синтезировать этот витамин, и, поскольку он относится к числу водорастворимых витаминов, который может накапливаться в организме, поэтому его запас нужно пополнять ежедневно с пищей.

Больше всего витамина С содержат: сушеная шиповник, капуста, петрушка, сладкий перец, лук. Их нужно употреблять сырыми или в виде салата каждый день, в небольшом количестве, для поддержания иммунитета и организма в целом.

Квашеные продукты

Обязательным в зимний период должно быть употребление квашеных продуктов. Более 70% нашего иммунитета зависит от работы кишечника. Эти продукты содержат молочную кислоту, которая питает полезные кишечные бактерии, стимулируя рост полезной микрофлоры и образуя сильную защиту, который не позволяет проникать токсичным веществам, вирусам и бактериям в организм.

Белок, омега-3

Последними, чрезвычайно важными компонентами, которые должны быть в рационе – белок и омега-3. Первый – нужен для строительства новых клеток, в частности, иммунных (вареное мясо, яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты), второй – для улучшения состояния крови, предупреждения образования тромбов и воспалительных процессов, позволяя уменьшить вероятность заболеваний (жирная морская рыба, орехи, семена льна).
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь