Эти продукты стоит включить в рацион зимой

Зимняя погода не самая благоприятная для людей: скупые солнечные дни, холодает, и мы почти все время проводим в помещениях.Это приводит к дефициту витамина D, который защищает мозг от бессонницы, стресса, угнетения, развития воспалительных процессов и повышает общий иммунитет.Врач-диетолог Оксана Скиталинская составили список продуктов, которые нужно добавить к своему зимнему рациону, чтобы быть здоровым и бодрым.Сбалансированное питание зимой особенно важно. Если разделить тарелку на 3 части – две из них должны занимать овощи, сырые и термически обработанные, незначительное количество фруктов, далее, белковые продукты и каши.Витамин DВитамин D поступает в организм двумя путями. Первый, основной – это синтез в коже под действием ультрафиолета. Второй – в готовом виде, с продуктами. Учитывая, что его можно получить из продуктов, зимой нужно уделить этому особое внимание.Наиболее распространенный продукт, содержащий витамин D в готовом виде – желтки. В них, если сварить яйцо мягко, содержится небольшое количество витамина, что позволит пополнить дневную норму.Другие продукты – печень трески, сливочное масло (не менее 82% жирности), кисломолочные продукты (сметана, сливки, творог). Однако нужно понимать, что употребление таких продуктов с минимальным процентом жирности не принесет ни полезных витаминов, ни желаемого эффекта оздоровления.Витамин СВторой витамин, который нужен в зимний период – витамин С. В процессе эволюции человек утратил способность синтезировать этот витамин, и, поскольку он относится к числу водорастворимых витаминов, который может накапливаться в организме, поэтому его запас нужно пополнять ежедневно с пищей.Больше всего витамина С содержат: сушеная шиповник, капуста, петрушка, сладкий перец, лук. Их нужно употреблять сырыми или в виде салата каждый день, в небольшом количестве, для поддержания иммунитета и организма в целом.Квашеные продуктыОбязательным в зимний период должно быть употребление квашеных продуктов. Более 70% нашего иммунитета зависит от работы кишечника. Эти продукты содержат молочную кислоту, которая питает полезные кишечные бактерии, стимулируя рост полезной микрофлоры и образуя сильную защиту, который не позволяет проникать токсичным веществам, вирусам и бактериям в организм.Белок, омега-3Последними, чрезвычайно важными компонентами, которые должны быть в рационе – белок и омега-3. Первый – нужен для строительства новых клеток, в частности, иммунных (вареное мясо, яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты), второй – для улучшения состояния крови, предупреждения образования тромбов и воспалительных процессов, позволяя уменьшить вероятность заболеваний (жирная морская рыба, орехи, семена льна).