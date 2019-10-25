Эксперты рассказали, что будет, если не смывать косметику

Даже если у вас была сумасшедшая вечеринка или выезд за город, ? не забывайте позаботиться о вашей коже и смыть макияж.Обратите внимание на недостатки и проблемы кожи, которые могут возникнуть из-за вашей халатности в уходе.Вы повреждаете клетки кожиИменно ночью ваша кожа восстанавливается, а клетки активно регенерируют. Декоративная косметика часто препятствует этому, закупоривая в коже свободные радикалы и вредные вещества, попавшие на нее в течение дня. А они, в свою очередь, разрушают коллаген.Вы можете заработать акнеНе забывайте, что через поры на поверхность кожи попадает кожное сало и пот, которые поддерживают ее увлажненной и помогают удалить мертвые клетки и загрязнения. Но когда вы наносите макияж, поры блокируются, а кожное сало перестает вырабатываться.Это и приводит к расширению и воспалению на коже, которое может проявиться в акне и сыпи.Вы ускоряете процесс старенияВ течение дня на лице накапливаются загрязнения, которые мешают клетками кожи вырабатывать коллаген – основной материал, обеспечивающий упругость кожи. Без коллагена ваша кожа высыхает, теряет эластичность и на ней появляются новые морщины.Ваша кожа становится тусклой, а цвет лица – неровнымЕсли вы используете хайлайтер, чтобы ваша кожа сияла, но забываете его смыть перед сном, а то он даст обратный эффект. Кожа – это самый большой орган нашего организма, который выполняет множество жизненно важных функций: заживляет раны, выделяет пот и регулирует теплообмен.Поэтому не пренебрегайте вечерним уходом за лицом, потому что когда поры забиваются, кожа не дышит и становится тусклой и воспаленной.Вы мешаете коже дышатьНочью поры обычно выделяют кожное сало, которое защищает вашу кожу от воздействия окружающей среды. Если вы не смоете макияж, то это замедлите этот процесс и оставит на коже бактерии.Ваша кожа станет сухойДаже если утром вы смоете макияж, это не даст такого положительного эффекта, как бы это вы сделали вечером перед сном. Знайте, что ваша кожа восстанавливается за ночь, и если вы ухаживаете за ней неправильно, все эти процессы остановятся, и ваша кожа начнет высыхать.Макияж раздражает слизистую оболочку глазаЗаснув с косметикой, вы рискуете утром получить покрасневшие глаза с отеками вокруг них. Тени, подводку и тушь необходимо обязательно смывать перед сном, так как на них оседает пыль и другие загрязнения. Часто опухшие и красные глаза – это признак инфекции, попавшей туда вместе с косметикой.Ваши ресницы могут сломатьсяДа, такой ужасный недостаток также может возникнуть, если вы спите с накрашенными глазами. Средства макияжа для глаз могут «въесться» в ресницы и спровоцировать их ломкость. Использование агрессивных средств для снятия макияжа – тоже не лучший выход. Выбирайте мягкие продукты, которые бережно очищают глаза от косметики.Бактерии на вашей подушке усиливают негативный эффектНа подушке накапливается очень много бактерий, поэтому наволочку рекомендуют менять раз в несколько дней. Несвежее постельное белье может спровоцировать раздражение, даже если вы тщательно умылись.Поэтому если вы с макияжем на лице ляжете спать на грязную постель, то это равносильно тому, что вы пройдете по городу босиком и ляжете спать с грязными ногами.На ваших губах появятся трещиныСон с губной помадой может привести к сухости. Кроме того, на следующий день нанести помаду будет проблематично, так как она будет плохо выглядеть на сухих губах.