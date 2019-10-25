Названы преимущества ранних подъемов

Во время фазы глубокого сна выделяется гормон роста – соматотропный.В мире существует целое движение людей, которые просыпаются до восхода солнца или даже раньше. Мы выяснили, чем полезны ранние подъемы и почему они так популярны.Помимо того, что у вас появляется больше времени, которое вы можете потратить исключительно на себя, так это еще и полезно для здоровья. При условии, конечно, здорового сна.«Если вы легли в 22:00, а проснулись в 6:00 – отлично. Важно, чтоб вы высыпались. При этом понятие потребности во сне очень субъективное: кто-то спит больше, кто-то меньше. Но так или иначе, 8 часов – это понятие здоровья», – пояснил Спартак Суббота, психотерапевт.При этом считается, что благоприятное время для засыпания наступает около 23:00 часов. Именно тогда организм вырабатывает гормон для сна – мелатонин. Во время фазы глубокого сна выделяется гормон роста – соматотропный. Он особенно важен для детей. А недостаток сна уменьшает выработку гормона лептина, что может привести к ожирению: чем меньше спите – тем больше голодные. Утром же к работе приступает гормон стресса кортизол. Пик выделения кортизола – это 7:00, именно он нас и пробуждает.Как недосыпание, так и избыточный сон приводят к повышению уровня кортизола.«Это способствует повышению стресса, увеличению веса, депрессивным состояниям и заболеваниям любых систем», – предостерегает Марина Балас, диетолог-эндокринолог.Поэтому первое, к чему следует стремиться, – это полноценный отдых и здоровый сон. Тогда и принуждать себя вставать по будильнику не придется – организм сам подскажет, когда вам просыпаться.