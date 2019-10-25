Ученые узнали, как работа влияет на облысение

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Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения.Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения.Оказывается, что переработка негативно влияет на состояние шевелюры. Так, мужчины проводящие на работе больше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают облысением. Отмечается, что стандартный рабочий график предполагает 40 рабочих часов в неделю.Специалисты исследовали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Во внимание кроме работы были приняты негативные привычки, уровень дохода и военное положение.Оказалось, что именно стресс, вызванный переработкой больше всего влияет на состояние волос. Он может замедлить рост волосяных фолликулов или даже заставить иммунную систему атаковать волосяной покров.