Ученые узнали, как работа влияет на облысение
Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения.
Оказывается, что переработка негативно влияет на состояние шевелюры. Так, мужчины проводящие на работе больше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают облысением. Отмечается, что стандартный рабочий график предполагает 40 рабочих часов в неделю.
Специалисты исследовали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Во внимание кроме работы были приняты негативные привычки, уровень дохода и военное положение.
Оказалось, что именно стресс, вызванный переработкой больше всего влияет на состояние волос. Он может замедлить рост волосяных фолликулов или даже заставить иммунную систему атаковать волосяной покров.
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Добавил kruzka в категорию Дерматология
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