Врачи рассказали, как определить депрессию по лицу
Ученые уверены в том, что появление угревой сыпи может представлять собой свидетельство того, что у их носителя наблюдаются серьезные проблемы с психикой.
Исследование было проведено дерматологами из Британии, которые пришли к мнению — угревая сыпь это действительно сигнал, который посылается нервной системой, пишут Комментарии.ua.
Доказать это удалось пациентам, которые были направлены к врачам-психиатрам для обследования и дальнейшего лечения.
Ученые утверждают, что крайне важно, как можно быстрее совершить первый свой визит к дерматологу, если угревая сыпь доставляет сильный дискомфорт.
Ранняя диагностика позволит сформировать оптимальную программу по уходу за кожей, а также позволит избежать серьезных психических расстройств.
Дерматологи уверены в том, что пациенты с угревой сыпью с вероятностью, на 63 % превосходящую среднестатистическую, получали через год диагноз «депрессия».
При этом риск появления легких и средних форм психических расстройств сохраняется в течении следующих пяти лет после диагностики.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил vilka в категорию Психиатрия
Добавить комментарий