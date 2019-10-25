Врачи рассказали, как определить депрессию по лицу

Обычные симптомы могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях психики.Ученые уверены в том, что появление угревой сыпи может представлять собой свидетельство того, что у их носителя наблюдаются серьезные проблемы с психикой.Исследование было проведено дерматологами из Британии, которые пришли к мнению — угревая сыпь это действительно сигнал, который посылается нервной системой, пишут Комментарии.ua.Доказать это удалось пациентам, которые были направлены к врачам-психиатрам для обследования и дальнейшего лечения.Ученые утверждают, что крайне важно, как можно быстрее совершить первый свой визит к дерматологу, если угревая сыпь доставляет сильный дискомфорт.Ранняя диагностика позволит сформировать оптимальную программу по уходу за кожей, а также позволит избежать серьезных психических расстройств.Дерматологи уверены в том, что пациенты с угревой сыпью с вероятностью, на 63 % превосходящую среднестатистическую, получали через год диагноз «депрессия».При этом риск появления легких и средних форм психических расстройств сохраняется в течении следующих пяти лет после диагностики.