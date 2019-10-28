Ученые выяснили, какие женщины подвержены инсульту

Авторы исследования утверждают, что мозговые изменения после инсульта могут привести к тяги к алкоголю.В новом исследовании ученые описывают факторы риска развития инсульта, которые характерны для женщин.Актуальность проблемыНа протяжении многих лет исследователи выявляли ряд факторов риска, связанных с инсультом. Например, риск инсульта увеличивается с возрастом у людей с высоким артериальным давлением, сердечными заболеваниями или диабетом. Образ жизни также играет свою роль — курение, употребление алкоголя и наркотиков, ожирение являются факторами риска инсульта.Но одним из факторов риска инсульта, о котором многие люди не знают, является пол — у женщин чаще развивается инсульт, чем мужчин.«По мере того как женщины стареют», — говорит Катрин Риксроуд (Kathryn Rexrode),» у них появляются сердечно-сосудистые заболевания. Мы хотим понять: почему у женщин чаще бывает инсульт, чем у мужчин? Какие факторы повышают риск инсульта у женщин?»Материалы и методы исследованияУченые провели обзор литературы и выявили факторы, которые повышают риск инсульта у женщин.К ним относятся:начало менопаузы до 45 лет;низкий уровень дегидроэпиандростерона;прием эстрогена или контрацептивов.Кроме того, у женщин, которые имели осложнения во время беременности, такие как гестационный диабет, гипертония и преэклампсия, риск инсульта также был повышен.«Эти женщины должны осознавать, что они подвергаются более высокому риску и должны поддерживать здоровый образ жизни, чтобы уменьшить риск гипертонии и последующего инсульта», — говорит Риксроуд.