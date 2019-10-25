Когда при головной боли следует обратиться к врачу

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Голова может болеть по разным причинам, но в некоторых случаях желательно показаться терапевту.Головная боль — это самый распространенный симптом метеозависимости, артериальной гипертензии и гипотонии, мигрени, нервного напряжения и множества других заболеваний, в том числе и инсульта. Поэтому оставлять ее без внимания нельзя и как только приступы станут хроническими, то есть появляться регулярно, нужно проконсультироваться с врачом.Есть и такие виды головной боли, которые должны заставить человека немедленно вызвать «скорую помощь» либо сразу же отправиться на прием к терапевту. Вот самые «тревожные» симптомы, когда головная боль — причина для беспокойства:— усиливающаяся головная боль, которая тревожит человека уже не первый день;— приступ острой головной боли, особенно, если он случился у человека, который постоянно принимает оральные контрацептивы;— если головная боль сопровождается другими неприятными симптомами, например: частичной или полной потерей зрения, речи, слуха, повышенной температурой тела, насморком, а также головокружением или потерей сознания;— таблетки не купируют головную боль, а раньше помогали;— когда голова начала болеть не так, как обычно, и человека пугает это ощущение;— резкие всплески головной боли при чихании, кашле или изменении позы тела.К слову, медики рекомендуют обращаться к ним за помощью и в тех случаях, когда приступы головной боли повторяются слишком часто или же обезболивающие препараты перестали «работать» и после их приема голова не прекращает болеть.