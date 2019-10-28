Как очистить и восстановить печень в домашних условиях

Народные методы очищения печени способствуют ее восстановлению и омоложению.Всем известно, что печень является «фильтром» для организма человека. Неправильное питание, употребление алкоголя, курение, проживание в экологически загрязненных местах — все это вредит печени и нарушает ее функциональность. Поэтому периодически этому органу нужно помогать, в таком случае на помощь приходят рецепты из народной медицины, либо медикаментозные препараты, но пить какие-то таблетки без рецепта врача может быть опасно для здоровья и жизни в целом.Воспользовавшись этими народными рецептами, вы принесете пользу своей печени:Метод №1. Утром натощак выпить 100 мл теплой воды, через 30 минут в такое же количество воды добавить 1 ст.л меда, размешать и выпить. Приготовить грелку, положить ее на область печени и лечь. Через полтора часа можно подняться и сделать 15-минутную зарядку, затем позавтракать. Этот метод чистки и восстановления печени является самым безопасным, но не менее эффективным. Уже после первого сеанса может уменьшиться количество угрей на лице. Повторять можно 1-2 раза в месяц.Метод №2. С вечера насыпать в термос три столовые ложки плодов шиповника и залить 0,5 кипятка. Утром налить полный стакан шиповникового отвара и разбавить в нем 3 ст.л порошка сорбита, выпить залпом. Через 20-30 минут нужно допить оставшийся в термосе настой, но уже без ничего. Еще через 40-45 минут разрешается позавтракать, желательно, свежими овощами или фруктами. Чтобы добиться нужного эффекта, нужно повторять процедуру через каждые два дня шесть раз, то есть в понедельник, четверг, воскресенье, среду, субботу и вторник.Не увлекайтесь народными методами очищения печени и желчного пузыря, так как эти органы имею функцию самоочищения, а в дополнительной чистке нуждаются только в том случае, если есть такие явления, как застой желчи, образование камней, ожирение печени и так далее. Обычно, непорядок в работе печени виден на лице человека, кожа становится жирной, появляются угри и прыщи, также может болеть в правом боку. Но при таких симптомах лучше обратиться к врачу, а народные методы использовать в качестве дополнительных.