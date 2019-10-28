Как справиться с зимней депрессией: проверенные способы

Психологи подсказали, как побороть депрессию в зимний период.

Зимой есть масса причин для того, чтобы настроение у людей было, мягко говоря, плохое. Короткий световой день и плохая погода — это основные причины ухудшения настроения и появления апатии у мужчин и женщин. Ко всему прочему добавляются проблемы на работе, давка в общественном транспорте, пробки на дороге и не заводящийся по утрам автомобиль, а также частые простуды, сопровождающиеся насморком, высокой температурой тела, слабостью и сонливостью.

Плохое настроение и депрессия — разные понятия

Настроение у вас может быть плохим хоть каждый день, но это вовсе не означает, что развилась депрессия, хотя, при таком раскладе событий до нее недолго осталось.

Когда у человека депрессия, он замыкается в себе, старается не выходить на улицу и по максимуму минимизирует общение с окружающими его людьми. Это состояние очень опасно и может даже привести к мыслям о суициде.

Как не допустить развитие зимней депрессии?

— совершать ежедневные семейные прогулки по вечерам;

— кататься на санках вместе с детьми;

— не отказываться от увеселительных мероприятий, корпоративов и других вечеринок, где обычно играет задорная музыка, на столах стоят вкусные блюда и смех льется рекой;

— устраивать романтические ужины для своих вторых половинок;

— на выходных отправляться за город, хотя бы просто подышать свежим воздухом;

— если есть возможность — отдохнуть недельку-другую за границей, где круглый год лето;

— аквапарк или баня — отличные расслабляющие заведения, откуда вы выйдете в хорошем расположении духа;

— театр, цирк, дворец культуры — это места, которые нужно посещать раз в неделю, причем пользу они принесут не только вашему настроению, но и интеллектуальному развитию.

Этими же методами можно и справиться с зимней депрессией, если она уже развилась.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил klava в категорию Психиатрия

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь