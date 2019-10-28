Как справиться с зимней депрессией: проверенные способы

Психологи подсказали, как побороть депрессию в зимний период.Зимой есть масса причин для того, чтобы настроение у людей было, мягко говоря, плохое. Короткий световой день и плохая погода — это основные причины ухудшения настроения и появления апатии у мужчин и женщин. Ко всему прочему добавляются проблемы на работе, давка в общественном транспорте, пробки на дороге и не заводящийся по утрам автомобиль, а также частые простуды, сопровождающиеся насморком, высокой температурой тела, слабостью и сонливостью.Плохое настроение и депрессия — разные понятияНастроение у вас может быть плохим хоть каждый день, но это вовсе не означает, что развилась депрессия, хотя, при таком раскладе событий до нее недолго осталось.Когда у человека депрессия, он замыкается в себе, старается не выходить на улицу и по максимуму минимизирует общение с окружающими его людьми. Это состояние очень опасно и может даже привести к мыслям о суициде.Как не допустить развитие зимней депрессии?— совершать ежедневные семейные прогулки по вечерам;— кататься на санках вместе с детьми;— не отказываться от увеселительных мероприятий, корпоративов и других вечеринок, где обычно играет задорная музыка, на столах стоят вкусные блюда и смех льется рекой;— устраивать романтические ужины для своих вторых половинок;— на выходных отправляться за город, хотя бы просто подышать свежим воздухом;— если есть возможность — отдохнуть недельку-другую за границей, где круглый год лето;— аквапарк или баня — отличные расслабляющие заведения, откуда вы выйдете в хорошем расположении духа;— театр, цирк, дворец культуры — это места, которые нужно посещать раз в неделю, причем пользу они принесут не только вашему настроению, но и интеллектуальному развитию.Этими же методами можно и справиться с зимней депрессией, если она уже развилась.