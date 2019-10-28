Эксперты рассказали, как улучшить работу мозга

Исследователи намерены доказать, что спорт помогает улучшить когнитивные способности лучше медикаментов.Создана специальная группа “Теннис против Паркинсона” для лечения болезни спортивным путем.Под руководством Центра двигательных нарушений и нейромодуляции при университетской больнице Дюссельдорфа в теннисном клубе Рот-Вайс Дюссельдорф организована специальная тренировочная группа для страдающих болезнью Паркинсона. Исследователи намерены еще раз убедиться на практике, что спортивные упражнения помогают улучшить когнитивные способности лучше медикаментов.Исследования показали, что регулярные физические тренировки от 6 недель до 18 месяцев способствуют улучшению внимания, пространственной памяти и распознавания образов. Инициатором организации спортивной группе в Дюсселmдорфе стал тренер по теннису Гюнтер Ямин, который сам страдает болезнью Паркинсона.Болезнь Паркинсона у 80% пациентов приводит к когнитивным нарушениям, которые препятствуют правильному восприятию своего окружения и обработке информации. Нередко у пациентов замедляются мыслительные процессы.