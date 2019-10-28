Медики назвали одну из основных причин инсульта

Избегая нервного перенапряжения, можно предупредить инсульт.Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к инвалидности или смерти. Очень маленький процент людей, перенесших инсульт, могут похвастаться своим здоровьем.Нервы и инсультНаверное, одной из самых распространенных, по мнению народа, причин инсульта является хронический стресс. То есть, когда у человека нарушается мозговое кровообращение и у него происходит приступ, считается, что его кто-то до этого довел.На самом деле, медики опровергают данное убеждение и называют его не совсем верным. По их словам, инсульт может случиться с каждым, но только не с совершенно здоровым человеком. И нервы здесь не причем, но если у человека имеются другие сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, тогда даже малейший стресс может усугубить его состояние и стать причиной инсульта.Группа риска инсульта:— те, у кого ожирение;— курильщики и алкоголики;— гипертоники;— люди, ведущие малоактивный образ жизни;— мужчины и женщины после 45 лет, игнорирующие ежегодные медобследования.Оказывается, больше остальных инсульту подвержены люди, имеющие большую избыточную массу тела, которые обычно имеют и смежные проблемы с артериальным давлением, а также курят и не отказываются от алкоголя. Если ко всему этому подключить еще и стрессовую нагрузку, то немудрено, что у человека в любой момент и даже в абсолютно спокойном состоянии может случиться инсульт.При появлении тревожных симптомов, например, сильного головной боли, которая беспокоит длительное время и не проходит после приема обезболивающих препаратов, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если это начало инсульта, то у врачей есть все шансы сохранить здоровье и жизнь пациенту.