Восемь способов держать холестерин под контролем

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Это действительно возможно.Уровень холестерина — один из важнейших параметров, который необходимо контролировать всем, кто заботится о здоровье своего сердца.Чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, важно следить за пульсом, артериальным давлением, уровнем сахара, а также контролировать уровень холестерина. Можно ли что-то сделать, если он уже повышен? Врачи утверждают, что да — и приводят вот такие рекомендации. Важно! Если у вас обнаружен повышенных уровень холестерина, нужно обязательно обратиться к врачу и соблюдать все его рекомендации.Ешьте больше магнияДиеты с высоким содержанием магния помогает контролировать уровень «опасного» холестерина. Дело в том, что магний действует как естественный блокатор кальциевых каналов и снижает уровень плохого холестерина. Поэтому стоит включить в свой рацион больше продуктов, богатых магнием, а также регулярно проверять уровень этого микроэлемента в организме.Контролируйте уровень сахараВысокий уровень сахара в крови — это не только повышенный риск диабета, но и резко выросший холестерин. Поэтому важно не только следить за уровнем глюкозы в крови, но и по возможности контролировать употребление продуктов, содержащих добавленный сахар.Ешьте больше клетчаткиПомимо того, что клетчатка помогает нам поддерживать быстрый метаболизм и здоровье кишечника, она также помогает снизить уровень липидного холестерина низкой плотности, иначе говоря, ЛПНП или «плохого холестерина». Свежие овощи, бобовые, орехи, фрукты — все это продукты, богатые клетчаткой, которые стоит есть как можно чаще.Ешьте медленнееЛишний вес — один из факторов, повышающих уровень холестерина. Следите за порциями своей еды, старайтесь не переедать и пользуйтесь небольшими хитростями, которые позволят незаметно худеть. Например, ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу, пользуйтесь тарелками меньшего размера — все это поможет вам не переедать и при этом не чувствовать голода.Бросьте курить. Прямо сейчасЕжедневное курение снижает уровень липопротеинов высокой плотности, желаемого типа холестерина и увеличивает общий риск развития ишемической болезни сердца. Даже одна сигарета в день критически повышает риск инсульта и заболеваний сердца. Так что лучшее, что вы можете прямо сейчас сделать для своего здоровья — этот бросить курить.Переходите на средиземноморский рационМеньше красного мяса и быстрых углеводов, больше жирных кислот, овощей и фруктов, а также рыбы и нежирного мяса — эти принципы средиземноморской диеты делают ее самой полезней в мире. Чем больше продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3 и омега-6, мы едим, тем ниже наш риск сердечных заболеваний, рака и артрита.Спите большеНедостаток сна влияет на риск развития инфаркта и инсульта примерно так же, как лишний вес и курение. Если вы регулярно недосыпаете, никакое здоровое питание вам не поможет. Врачи строги: не менее 6 часов в сутки, а лучше — 8 полноценного ночного отдыха нам жизненно необходимы. В том числе и для поддержания здорового уровня холестерина.Длительный стресс способен повысить уровень холестерина — об этом говорится в исследовании, размещенном на портале Healthline. Стресс влияет на способность приобретать и поддерживать здоровые привычки, разрушающие холестерин, а также может вызывать адреналино-триглицеридный ответ, который повышает количество плохого холестерина. Медитация, йога, физические нагрузки, рукоделие и просто регулярное общение с друзьями — все эти привычки помогают держать уровень стресса под контролем и улучшают наше здоровье.