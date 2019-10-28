Заболевания, симптомом которых является частая зевота

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Это частый симптом.Зевота — непроизвольный рефлекс, во время которого широко раскрывается рот и происходит глубокий вдох. Это самое обычное физиологическое явление позволяет охладить мозг, помогает сконцентрироваться и сигнализирует о необходимости отдыха. Нередко рефлекс возникает и вследствие эмпатии или так называемой «цепной реакции»: при виде зевающего или чтении текста об этом явлении нам самим непременно хочется зевнуть.А вот недостаток кислорода, вопреки стереотипам, зевоту не вызывает. Это опытным путём доказали учёные из Университета Мэриленда. Они просили экспериментальную группу некоторое время дышать воздухом с повышенным содержанием углекислого газа и воздухом, обогащённым кислородом. Значительного эффекта на появление зевоты ни первый, ни второй не имели.В среднем ежедневно человек совершает от 7 до 23 зевков. Однако если это число увеличивается в несколько раз, стоит задуматься: возможно, организм пытается сообщить вам о проблемах со здоровьем. Лайфхакер разобрался, симптомом каких болезней может быть зевота.1. Синдром хронической усталостиНаиболее распространённая причина частой зевоты — синдром хронической усталости. Заработать его не сложно, особенно если трудиться сверхурочно, мало спать, питаться нездоровой пищей и не заниматься спортом.Хроническую усталость от обычной отличает постоянный характер: избавиться от неё при помощи восьмичасового сна или долгого отдыха не получится. Она может преследовать человека в течение нескольких месяцев или даже лет.Хроническая усталость влияет не только на работоспособность, но и на психологическое и эмоциональное состояние. Человек находится в постоянном стрессе. Здесь-то и кроется причина возникновения зевоты. Согласно гипотезе доктора Симона Томпсона, её вызывает повышение в крови уровня гормона кортизола, он же «гормон стресса».Другие симптомы, которые могут сигнализировать о хронической усталости:боль в груди;учащение дыхания;нерегулярное и быстрое сердцебиение;предобморочное состояние;головная боль.2. Синдром обструктивного апноэНедостаток сна или его отсутствие выматывают организм, а усталость, в свою очередь, вызывает зевоту. Однако иногда понять, что с качеством отдыха есть проблемы, бывает непросто. Например, при синдроме обструктивного апноэ. Люди, страдающие этим заболеванием, могут ложиться вовремя, спать восемь часов и всё равно чувствовать усталость в течение дня.Синдром обструктивного апноэ проявляетс как нежелательная кратковременная остановка дыхания во время сна. После восстановления потока воздуха спящий может проснуться с ощущением удушения или же просто произвести громкий храп, сделать глубокий вдох и вернутся к нормальному сну. О существовании проблемы такой человек может даже не подозревать. Хотя сама эта болезнь не редкость: каждый пятый взрослый имеет лёгкую степень апноэ.Понять, что есть проблема со сном, можно по следующим симптомам:нарушение концентрации;сухость во рту после пробуждения;замедление рефлексов и ответных реакций;постоянная раздражительность;слабость или боль в мышцах.3. ОжирениеУ людей с ожирением зевота может возникнуть вследствие двух причин:Несбалансированная диета или нарушение работы щитовидной железы. Из-за них меняется гормональный фон, повышаются сонливость и утомляемость.Синдром гиповентиляции лёгких, то есть затруднение дыхания или невозможность сделать глубокий вдох. Причинами для его возникновения может быть замедление работы мозга или сдавливание грудной клетки под воздействием лишнего веса. Из-за синдрома гиповентиляции повышается количество углекислого газа и снижается объём кислорода. Зевота в таком случае помогает отрегулировать поток поступающего воздуха.По информации клиники Mayo, понять, есть ли у вас ожирение, можно, рассчитав индекс массы тела. Для этого существует простая формула: вес (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах), возведённый в квадрат. Об ожирении свидетельствуют все значения выше 30.4. ДепрессияВо время депрессии зевота может быть вызвана как повышением уровня кортизола в крови, так и употреблением лекарственных средств. Антидепрессанты, например циталопрам и флуоксетин, повышают количество гормона серотонина. Он, в свою очередь, приводит к усталости.Диагностировать депрессию может только врач. Обратиться к нему следует, если вы продолжительное время наблюдаете у себя следующие симптомы):чувство грусти, безнадёжности и пустоты;потерю интереса к происходящему;непроизвольное проявление агрессии;боли в голове или спине;мысли о смерти.5. Тревожное расстройствоТревожное расстройство также характеризуется стрессовыми состояниями и повышением уровня кортизола. Провоцировать зевоту в этом случае может снижение энергии и проблемы с работой сердца. Причём чем сильнее чувство тревоги, тем чаще появляется зевота.Другие признаки тревожного расстройства:потливость;гипервентиляция;учащение сердцебиения;нарушения сна и питания.Важно: симптомы тревожного расстройства не единичны и должны проявляться ежедневно или раз в несколько дней в течение как минимум полугода.6. Заболевания сердцаВ случаях нарушения работы сердца зевоту может вызывать стимуляция блуждающего нерва. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота в этом случае возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма.Другие симптомы нарушения работы сердца:боль в груди:неглубокое дыхание;боль в верхней части тела;нарушение походки;тошнота;головокружение.7. ИнсультЧастая зевота — типичное поведение человека, только что пережившего инсульт. По мнению медиков, этот процесс помогает отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа.Зевота может усилиться и непосредственно перед инсультом, поэтому стоит обратить внимание на сопровождающие приступ симптомы:осунувшееся лицо, улыбка одной стороной рта;слабость и невозможность поднять руку;невнятная речь.Все эти признаки сигнализируют о необходимости срочно вызвать скорую помощь.8. Рассеянный склерозЗевание у пациентов с рассеянным склерозом обусловлено поражением ствола головного мозга. Этот отдел регулирует работу гортани, жевательных и мимических мышц. Изменение ствола головного мозга приводит к возникновению непроизвольных рефлексов, в частности зевания и жевания.Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее защитную оболочку нервных волокон. У людей с таким недугом нарушается связь между мозгом и остальным телом, вследствие чего возникают разнообразные неврологические симптомы, например нарушение мочеиспускания, повышение мышечного тонуса, головокружение. Потеря памяти при рассеянном склерозе встречается редко.Рассеянный склероз также сопровождается следующими симптомами:ухудшением качества зрения;онемением или ощущением покалывания в теле, лице или конечностях;головокружением;проблемами с равновесием.9. Опухоль головного мозгаЧастое зевание является редким симптомом опухоли мозга. В этом случае рефлекс проявляется из-за сильной усталости и утомляемости.Другие симптомы опухоли головного мозга:головные боли;изменения поведения, например агрессивность, апатия, тревожность;частичная потеря памяти;ухудшение зрения.10. Нарушения работы печениГормональный дисбаланс и вызванная им сильная усталость нередко вызывают зевоту и у людей, страдающих болезнями печени.Другие симптомы нарушений работы органа:потеря аппетита;тошнота;потемнение мочи;жёлтый цвет глаз и кожи;путаное сознание;отёк рук или ног.11. ЭпилепсияРеже всего зевота проявляется как симптом эпилепсии. В данном случае это реакция организма на напряжение височных долей головного мозга. Спазм в них происходит во время или после судорог.Другие симптомы эпилепсии:чувство страха и беспокойства;временное замешательство;неконтролируемое подергивание рук и ног;потеря осознанности.Иногда зевота возникает в качестве побочки от употребления некоторых лекарственных препаратов. Её могут вызывать:Антигистаминные средства: они подавляют нервную систему, тем самым вызывая сонливость и зевоту.Некоторые обезболивающие. Зевоту, как следствие сонливости, могут вызывать анальгетики на основе опиатов, например бупренорфин, налбуфин, кодеин.Лекарства для понижения кровяного давления. Вызывают сонливость за счёт замедления сердечного ритма.Зевота — нормальное явление, которое сигнализирует об усталости или перегрузке организма. Однако, если вы заметили, что в последнее время стали зевать чаще обычного, необходимо проконсультироваться с врачом.Срочно обратитесь за медицинской помощью, если помимо зевоты у вас наблюдаются и другие симптомы серьёзных заболеваний.