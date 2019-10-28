Детские болезни, которыми могут болеть и взрослые

Осенью легче всего подхватить не только грипп-простуду, но и другие инфекции.И чем вы старше, тем опаснее заразиться, например, ветрянкой, корью или краснухой. Кто в группе риска и что делать, рассказывают эксперты.Считается, что многими инфекциями, например, ветрянкой, человек просто-таки обязан переболеть в детстве. Но некоторые умудряются подхватить их и во взрослом возрасте. И что же делать, рассказывают экспертыПо статистике, около 15% людей переносят «детские» инфекции в возрасте старше 18 лет. Причем взрослые переносят такие болезни, как правило, тяжелее, выздоравливают медленнее и риск осложнений выше. Все эти инфекции передаются воздушно-капельным путем, а значит, весьма заразны. К тому же все они переносятся вирусами, а значит поддаются только симптоматическому лечению (стопроценто помогающих от вирусов лекарств нет). Потому, если вы заметили у себя симптомы одной из этих «детских» болезней, обязательно обратитесь к врачу.Кто и почему в зоне рискаВрач-инфекционист Сергей Гарусов назвал причины того, почему во взрослом возрасте на людей набрасываются болезни, скорее характерные для детей и подростков:— Отказ от прививок в детстве. Где-то с середины 80-х у «продвинутых» родителей стало модным отказываться от многих прививок, потому как они якобы «вредные». В результате нынешнее поколение 30-летних болеет корью или краснухой чаще, чем ребята того же возраста лет десять назад. Конечно, вред и польза прививок – вопрос до сих пор открытый, но практически на каждую из них существуют четкие медицинские показания (и противопоказания). Главное, вовремя обследовать ребенка на предмет возможной аллергии. Только врач может решить – можно вакцинировать вашего малыша или нет. Самодеятельность же может привести к печальным последствиям.— Нередко детские болезни настигают повзрослевших «домашних» ребят, то есть тех, кто не посещал детский сад и не сидел весь перемазанный зеленкой вместе со всей группой с ветрянкой в карантине, — рассказывает инфекционист Сергей Гарусов.- Иногда виновата особенность иммунной системы, которая по каким-то внутренним причинам оказалась слабо восприимчивой к вакцине. То есть прививку-то сделали вовремя, но что-то в организме пошло не так, и иммунная система вакцину не восприняла, как следует. По той же причине может не выработаться приобретенный иммунитет уже после того, как ребенок переболел раз той же ветряной оспой – и через несколько лет болезнь может повториться.— Еще одна проблема: некоторые «детские» инфекции остаются заразными всю жизнь. Например, после вакцинации против свинки (инфекционного паротита) иммунитет вырабатываются на срок около 12 лет. Потом можно заболеть снова.Детские болезни, которые подстерегают взрослыхВЕТРЯНКА (ветряная оспа). Заражение обычно происходит осенью-зимой. У взрослых возможны и «детские» проявления: сначала на теле, потом на шее, лице и руках появляется сыпь в виде пузырьков размером с булавочную головку, которые затем покрываются корочкой и отпадают. Ветрянку вызывает тот же вирус из группы герпеса, что и опоясывающий лишай. У людей старше 40 болезнь чаще носит его симптомы: резкие боли вдоль ребер, затем появление пузырьков — как бы опоясывающих грудную клетку.Детская форма болезни, как правило, проходит без особых последствий – главное в это время не застудить почки. А вот опоясывающий лишай чреват невралгиями межреберных нервов, а также осложнениями на сердце, вирусными пневмониями, поражениями суставов (артриты, ревматизм).У нас пока не применяются вакцины от ветрянки. Если заболели, важно соблюдать постельный режим, при опоясывающем лишае назначают противовирусные препараты на основе ацикловира.КОРЬ. Проявляется высокой температурой, медно-красной мелкой сыпью – сначала на лице и шее, потом на туловище, бедрах, руках, и в конце – на ногах. Больной заразен с момента повышения температуры до исчезновения сыпи. Эпидемий кори, к счастью, уже давно не наблюдалось, но частные случаи заражения бывают каждый год.Корь очень опасна для беременных женщин, поскольку может привести к выкидышу или нарушению развития плода. Также возможны осложнения: пневмония, отит, поражение слухового нерва, центральной нервной системы и мозга — энцефалит, менингоэнцефалит.Препаратов от кори нет. Но есть вакцина (наиболее перспективным считается введение тривакцины – от кори, краснухи, и паротита). Не привитым и не болевшим взрослым, контактировавшим с больным корью, нужно привиться в первые 3 дня от момента контакта.КРАСНУХА. Начинается красная ковровая сыпь по всему телу, у взрослых часто — воспаление лимфоузлов (особенно затылочных, шейных и заушных). При заражении женщины в первом триместре беременности вирус краснухи может вызвать необратимые поражения плода: около 75% детей рождаются с синдромом врожденной краснухи (врожденные пороки сердца, катаракта, слепота, глухота, умственная отсталость). На долю синдрома врожденной краснухи приходится 25-30% всех врожденных болезней.От краснухи прививают детей в возрасте 1 года и 6 лет, а также проводят вакцинацию девочек в возрасте 13-ти лет. Во взрослом возраст ею же можно привиться: для женщин — рекомендуемый интервал между вакцинацией против краснухи и беременностью – 3 месяца.ИНФЕКЦИОННЫЙ ПАРОТИТ (СВИНКА). При заражении бывает повышение температуры до 38-39°С, и появляется характерная болезненная припухлость околоушных желез, создающая сходство со “свинкой”. Обычно поражается одна сторона, преимущественно левая, потом через 1-3 дня – другая.Распространяясь по организму человека, вирус поражает и другие железы. Следующие один за другим периоды повышения температуры говорят о вовлечении в процесс других органов — подчелюстных и подъязычной слюнных желез, яичек, поджелудочной железы, оболочек мозга. Свинка особенно опасна для молодых мужчин: в самых тяжелых случаях орхита (воспаления яичка) может наступить мужское бесплодие.Вакцина от инфекционного паротита обеспечивает иммунитет на 12 лет. Прививка производится противопаротитной вакциной (или тривакциной: корь, краснуха, паротит).