Названы эффективные способы защититься от смога

Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев.В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать «белый смог», который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога становятся последствия сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников и газовых выбросов легковых автомобилей.Чем опасен смог и как от него защититься, рассказали в Министерстве здравоохранения.В чем опасность смога?Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани.Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни.Смог может вызывать болезни дыхательных путей, бронхита, астмы, пневмонии.Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживание и тепловой удары, кроме того снижение иммунитета.Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей.Вместе с листьями и травой могут гореть и соли тяжелых металлов, осевших на растениях.Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски при беременности, которые будут иметь последствия для плода: сниженный вес при рождении, заболевания внутренних органов.Как защититься от смога:Ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна.Уязвимым группам населения (дети, беременные женщины, пожилые люди) следует отказаться от длительных прогулок.Воздержаться от физической нагрузки на улице.Плотно закрывать окна и двери.Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.Проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.Не курить и не употреблять алкоголь. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей.Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду.Ограничить использование автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту.Стоит отметить, что симптомами, которые возникают при отравлении смогом, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. Помните, что при возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.