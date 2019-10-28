В этих продуктах содержится много кофеина

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Об этом важно знать.Мы привыкли считать, что кофеин содержится в кофе. Но это вещество присутствует и во многих других напитках и продуктах питания.Действие кофеина может оказывать как положительное, так и негативное влияние на организм. Из положительного стоит отметить, то что это вещество бодрит, придает энергии, способствует физической и мозговой активности. Но если переборщить с кофеином, то могут проявиться проблемы с сердечнососудистой системой, раздражительность и быстрая утомляемость.Чтобы избежать таких проблем со здоровьем и всегда чувствовать себя хорошо, стоит знать, в каких продуктах содержится кофеин, чтобы контролировать его количество в нашем организме.1. Помимо кофе, кофеин содержится также в чае. Причем в зеленом чае этого вещества гораздо больше, чем в черном. Кроме того, больше кофеина в старых листьях чая, чем в молодых.2. В черном и молочном шоколаде около 30 мг кофеина на 100 г. Благодаря наличию этого вещества в продукте после съеденного кусочка, мы чувствуем энергию и прилив сил.3. Мате – это растение, чьи листья используют для изготовления чая. В нем тоже содержится кофеин. Очень популярен чай мате в Южной и Центральной Америке, где и растет это растение. Напиток имеет сладкий вкус с горьковатым послевкусием, и он очень полезен для пищеварительной системы.4. Гуарана – еще одно кофеиносодержащее растение, которое выглядит как лиана, а плоды напоминают орех фундук, внутри которых находится черные семечки, в которых и содержится кофеин. Очень часто семена гуараны используют как лекарственное средство от головной боли, жара, а также как натуральный афродизиак.5. Кофеин может содержатся и в пиве. Некоторые сорта этого напитка делают на основе семечек гуараны или с добавлением экстракта женьшеня, где содержится кофеин.6. Большое количество кофеина во всех энергетических напитках. Именно поэтому их не рекомендуют употреблять детям. В одной баночке может содержаться до 40 мг кофеина, а в дополнении с огромным количеством сахара, такие напитки просто убийственны для пищеварительной системы.7. Любимый напиток многих детей и взрослых какао тоже входит в список продуктов с высоким содержанием кофеина. При чем, чем выше процент жирности какао-порошка, тем больше в нем кофеина.