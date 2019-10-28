Самые эффективные домашние средства для борьбы с варикозом

Это актуальная проблема для многих.Варикоз, или варикозное расширение вен, — это стойкое и необратимое расширение вен, препятствующее возвращению крови к сердцу. Чаще всего бывает варикозное расширение вен нижних конечностей.Оно связано с патологическими изменениями в венах, которые нарушают нормальный процесс кровообращения. Натуропаты рассказали о домашних средствах, помогающих бороться с варикозом.Почему бывает варикоз?Варикоз развивается, когда венозные клапаны не закрываются так, как надо. Это вызывает расширение и растяжение вен, в которых накапливается кровь. Факторы риска возникновения этой проблемы (которая обычно бывает у взрослых женщин) следующие:Лишний весЕсли ноги массивные, поток крови в них (по артериям, а потом обратно — по венам) должен быть достаточно мощным. Это способствует перегрузке вен и развитию их варикозного расширения.Сидячий образ жизниКогда нам приходится сидеть много часов, мышцы ног не работают, «подгоняя кровь», и она застаивается в ногах, создавая чрезмерную нагрузку на венозные клапаны. В результате развивается варикоз.Необходимость подолгу быть на ногахДолгое пребывание на ногах тоже нарушает нормальное кровообращение. Постоянное напряжение мышц ног препятствует полному возврату крови.КонтрацептивыЭти таблетки вызывают задержку жидкости и нарушения нормальной работы венозных клапанов. Женщины, пользующиеся контрацептивами, обычно замечают, что у них появляются сосудистые «паучки» и проблемы с венами.НаследственностьМожет быть наследственная или врожденная предрасположенность к варикозному расширению вен, к тромбозу и другим проблемам с ногами.Другие факторы рискаКурение, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина могут быть прямыми или косвенными причинами варикозного расширения и других проблем с венами.Лучшие средства для борьбы с варикозомЛучше всего «атаковать» варикоз на ранней его стадии, когда расширение вен еще не слишком большое.Тогда мы можем предотвратить развитие болезни до второй (боль, тяжесть в ногах и судороги), третьей (патологические изменения кожи и подкожных тканей) и четвертой стадии (острая боль и инфекции).На ранней стадии болезни хорошо помогают такие натуральные средства:ЧерникаЭта маленькая ягода способствует улучшению кровообращения, поскольку она расширяет сосуды, укрепляет стенки вен и препятствует кровоизлияниям. Черника также богата витамином P и биофлавоноидами.Ее можно есть в сыром виде на десерт или перекусывать ею. Можно делать настой из сушеной черники (ложка черники на чашку воды). Пьют этот настой по две чашки в день.Алоэ вераЭто очень эффективное и популярное среди страдающих варикозом средство. Лист растения надрезают вдоль и прикладывают внутренней стороной к больному месту. Можно также извлечь из листа гель и нанести его на кожу.Используют также смесь алоэ с натертой морковью и несколькими ложечками яблочного уксуса. Ее наносят как мазь и оставляют действовать на 20 минут.Конский хвостМногие травы способствуют улучшению кровообращения и, соответственно, уменьшению симптомов варикоза.Например, конский хвост очень полезен для вен и артерий. Если его применять на начальной стадии болезни, варикоз может исчезнуть.Но это растение не рекомендуется беременным женщинам, а также больным тромбофлебитом и сердечными болезнями.КалендулаЕще одно лечебное растение, которое поможет улучшить состояние ног — это календула. Она противодействует ухудшению состояния вен, связанному с возрастом.Настой этого цветка способствует восстановлению поврежденных тканей, уменьшению отека ног и облегчению болей.В некоторых магазинах натуральных товаров продаются кремы с лепестками календулы. Но можно сделать такой крем и самим!Измельчите пару цветков календулы в небольшом количестве воды и смешайте их с нейтральным кремом. Наносите этот крем на ноги перед сном и не смывайте его.Растительные маслаПри болях в ногах, вызванных варикозом, хорошо помогает массаж. Его также можно делать в профилактических целях при сидячем образе жизни или когда приходится постоянно быть на ногах. Делать его нужно круговыми движениями по направлению от лодыжек к бедрам.Для улучшения кровообращения при массаже можно использовать, например, оливковое масло. Для массажа масло должно быть теплым.КипарисКора этого дерева полезна при разных проблемах с кровообращением, в том числе, при варикозном расширении вен.Ингредиенты: 2 ложки листьев и коры кипариса, 1 литр воды.ПриготовлениеНагрейте литр воды, и когда вода дойдет до кипения, бросьте туда листья и кору кипариса.Пусть они отвариваются 10 минут. Затем процедите отвар и дайте ему остыть.Выпивайте 7 ложек отвара в день.Можно использовать этот отвар и как наружное средство. Нужно смочить им ватный диск и смазывать пораженное место.Конский каштанОн считается одним из лучших домашних средств от варикоза. Конский каштан применяется также при флебите, так как он стимулирует кровообращение.Конский каштан восстанавливает нормальную работу вен и их клапанов.Ингредиенты: 5 ложек коры конского каштана (50 г), 1 литр воды.ПриготовлениеВскипятите воду и добавьте кору конского каштана. Кора должна настаиваться 1о минут.Когда пройдет нужное время, процедите настой и, если он не слишком горячий, можете его пить.Принимайте его ежедневно, утром и вечером.