Самые эффективные домашние средства для борьбы с варикозом
Варикоз, или варикозное расширение вен, — это стойкое и необратимое расширение вен, препятствующее возвращению крови к сердцу. Чаще всего бывает варикозное расширение вен нижних конечностей.
Оно связано с патологическими изменениями в венах, которые нарушают нормальный процесс кровообращения. Натуропаты рассказали о домашних средствах, помогающих бороться с варикозом.
Почему бывает варикоз?
Варикоз развивается, когда венозные клапаны не закрываются так, как надо. Это вызывает расширение и растяжение вен, в которых накапливается кровь. Факторы риска возникновения этой проблемы (которая обычно бывает у взрослых женщин) следующие:
Лишний вес
Если ноги массивные, поток крови в них (по артериям, а потом обратно — по венам) должен быть достаточно мощным. Это способствует перегрузке вен и развитию их варикозного расширения.
Сидячий образ жизни
Когда нам приходится сидеть много часов, мышцы ног не работают, «подгоняя кровь», и она застаивается в ногах, создавая чрезмерную нагрузку на венозные клапаны. В результате развивается варикоз.
Необходимость подолгу быть на ногах
Долгое пребывание на ногах тоже нарушает нормальное кровообращение. Постоянное напряжение мышц ног препятствует полному возврату крови.
Контрацептивы
Эти таблетки вызывают задержку жидкости и нарушения нормальной работы венозных клапанов. Женщины, пользующиеся контрацептивами, обычно замечают, что у них появляются сосудистые «паучки» и проблемы с венами.
Наследственность
Может быть наследственная или врожденная предрасположенность к варикозному расширению вен, к тромбозу и другим проблемам с ногами.
Другие факторы риска
Курение, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина могут быть прямыми или косвенными причинами варикозного расширения и других проблем с венами.
Лучшие средства для борьбы с варикозом
Лучше всего «атаковать» варикоз на ранней его стадии, когда расширение вен еще не слишком большое.
Тогда мы можем предотвратить развитие болезни до второй (боль, тяжесть в ногах и судороги), третьей (патологические изменения кожи и подкожных тканей) и четвертой стадии (острая боль и инфекции).
На ранней стадии болезни хорошо помогают такие натуральные средства:
Черника
Эта маленькая ягода способствует улучшению кровообращения, поскольку она расширяет сосуды, укрепляет стенки вен и препятствует кровоизлияниям. Черника также богата витамином P и биофлавоноидами.
Ее можно есть в сыром виде на десерт или перекусывать ею. Можно делать настой из сушеной черники (ложка черники на чашку воды). Пьют этот настой по две чашки в день.
Алоэ вера
Это очень эффективное и популярное среди страдающих варикозом средство. Лист растения надрезают вдоль и прикладывают внутренней стороной к больному месту. Можно также извлечь из листа гель и нанести его на кожу.
Используют также смесь алоэ с натертой морковью и несколькими ложечками яблочного уксуса. Ее наносят как мазь и оставляют действовать на 20 минут.
Конский хвост
Многие травы способствуют улучшению кровообращения и, соответственно, уменьшению симптомов варикоза.
Например, конский хвост очень полезен для вен и артерий. Если его применять на начальной стадии болезни, варикоз может исчезнуть.
Но это растение не рекомендуется беременным женщинам, а также больным тромбофлебитом и сердечными болезнями.
Календула
Еще одно лечебное растение, которое поможет улучшить состояние ног — это календула. Она противодействует ухудшению состояния вен, связанному с возрастом.
Настой этого цветка способствует восстановлению поврежденных тканей, уменьшению отека ног и облегчению болей.
В некоторых магазинах натуральных товаров продаются кремы с лепестками календулы. Но можно сделать такой крем и самим!
Измельчите пару цветков календулы в небольшом количестве воды и смешайте их с нейтральным кремом. Наносите этот крем на ноги перед сном и не смывайте его.
Растительные масла
При болях в ногах, вызванных варикозом, хорошо помогает массаж. Его также можно делать в профилактических целях при сидячем образе жизни или когда приходится постоянно быть на ногах. Делать его нужно круговыми движениями по направлению от лодыжек к бедрам.
Для улучшения кровообращения при массаже можно использовать, например, оливковое масло. Для массажа масло должно быть теплым.
Кипарис
Кора этого дерева полезна при разных проблемах с кровообращением, в том числе, при варикозном расширении вен.
Ингредиенты: 2 ложки листьев и коры кипариса, 1 литр воды.
Приготовление
Нагрейте литр воды, и когда вода дойдет до кипения, бросьте туда листья и кору кипариса.
Пусть они отвариваются 10 минут. Затем процедите отвар и дайте ему остыть.
Выпивайте 7 ложек отвара в день.
Можно использовать этот отвар и как наружное средство. Нужно смочить им ватный диск и смазывать пораженное место.
Конский каштан
Он считается одним из лучших домашних средств от варикоза. Конский каштан применяется также при флебите, так как он стимулирует кровообращение.
Конский каштан восстанавливает нормальную работу вен и их клапанов.
Ингредиенты: 5 ложек коры конского каштана (50 г), 1 литр воды.
Приготовление
Вскипятите воду и добавьте кору конского каштана. Кора должна настаиваться 1о минут.
Когда пройдет нужное время, процедите настой и, если он не слишком горячий, можете его пить.
Принимайте его ежедневно, утром и вечером.
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