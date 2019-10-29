Главные секреты адаптации к переходу на зимнее время

Подготовиться лучше заранее.В 2019 году в Украине переходят на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября в 04.00 – стрелки часов переведут на час назад. Врачи дали советы, как адаптироваться к новому времени без вреда для здоровья.Переход на новое время является большой нагрузкой для организма, поскольку ему сложно привыкнуть к новому режиму.Однако медики перечисляют несколько простых правил, которые помогут быстрее привести себя в норму.Они советуют подготовится к переходу на зимнее время заранее, как минимум за неделю. Основные советы следующие:Сон. Во-первых, нужно скорректировать режим сна заранее. В частности, хотя за неделю до перехода на зимнее время. В случае, если уснуть раньше не получается перед сном можно принять теплю ванну, которая расслабляет и помогает быстрее заснутьРежим дня. Раз ложиться придется раньше, то ужинать также придется на час раньше обычного. К этому стоит подготовиться. В этот период – день-два до начала перехода на зимнее время – лучше отказаться от принятия алкоголя и кофе с кофеином.Дети. Детям можно помочь адаптироваться. Здесь применяются похожие советы, как и для взрослых. В частности, переместив на час ранее режим дня, а также отход ко сну.