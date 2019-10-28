Диетолог рассказала, чем заменить свежие овощи зимой

Зимой питаться здоровой пищей становится сложнее.Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, чем заменить свежие овощи зимой.Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. «Каждый год мне приходят сотни сообщений с вопросами, а что делать, когда закончатся помидоры и огурцы? Все очень просто! В любое время года мы можем найти стручковую фасоль замороженную — это отличный вариант овоща для нас. Также употреблять можно морскую капусту, морковь (тертую, свежую или морковь по-корейски), свеклу, тыкву, цукини и все варианты капуст: брюссельскую, пекинскую, брокколи или цветную», — рассказала Усенко отметив, что такие варианты подойдут всем.Кроме того, диетолог добавила, что можно также употреблять замороженную кукурузу. Но только в том случае, когда нет ничего или все надоело. А вот соления и консервацию с сахаром она не рекомендует добавлять в свой рацион.