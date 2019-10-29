Названы факторы, вызывающие рак поджелудочной железы

Основные факторы риска.Низкая выживаемость, сложность в лечении и метастазы: рак поджелудочной железы является одной из самых серьезных проблем для онкологов. По словам врачей, чтобы защитить себя от опухоли, нужно жить здоровой жизнью и прежде всего стараться не допустить диабета.Рак поджелудочной железы не является одним из распространенных видов. Но, пожалуй, никакой вид рака не бывает настолько коварным и опасным: пациенты и даже врачи узнают об опухоли поджелудочной железы, когда для лечения уже слишком поздно. Во многих случаях злокачественную опухоль обнаруживают случайно при очередном медосмотре.Статистически заболеваемость раком поджелудочной железы неуклонно растет в последние годы в промышленно развитых странах. По данным Европейской ассоциации гастроэнтерологов (UEG), число смертей от последствий данного заболевания за период с 1990 по 2016 год увеличилось на пять процентов. По мнению экспертов, этому росту прежде всего способствует образ жизни современных людей.Специалисты назвали основные факторы риска развития рака поджелудочной железыВредные привычки. Курение, ожирение, рацион с высоким содержанием жира и мяса, чрезмерное потребление алкоголя оказывают большое влияние на развития рака поджелудочной железы.Воспаление. Влияние хронического панкреатита на риск карциномы поджелудочной железы является доказанным.Диабет. Диабет не является прямым предшественником рака поджелудочной железы, как, например, в случае полипов и колоректального рака. Тем не менее, ученые связывают диабет и рак поджелудочной. В своем интервью профессор-эндокринолог из Университетского медицинского центра Геттингена Фолькер Элленридер сказал, что диабет может быть даже признаком ранней стадии онкозаболевания. Было установлено, что в случае рака поджелудочной железы, диагностированного пациентам в возрасте 50 лет, часто несколькими годами ранее им также диагностировался диабет.Генетическая предрасположенность. В отношении данного вида рака она также играет роль: особенно когда речь идет о наследственных формах хронического панкреатита. Если у одного или двух близких родственников есть рак поджелудочной железы, нужно обязательно обследоваться.Проблема раннего выявления. Методов раннего выявления рака поджелудочной железы подобных тем, что позволяют выявить рак молочной железы или толстой кишки, — увы, не существует. В будущем, как считается, врачи смогут опираться на анализы крови («жидкая биопсия»). Но до сих пор ни один подход в этом направлении не стал по-настоящему эффективным: пока анализ крови не является надежным механизмом раннего обнаружения рака.Как можно заподозрить рак поджелудочной железы? На ранних стадиях заболевания рак поджелудочной железы не вызывает каких-либо специфических симптомов — только неспецифические, которые также могут быть связаны с другими причинами. Одним из таковых является постоянная боль в спине.Такие симптомы, как ощущение давления в верхней части живота и боль, потеря аппетита, похудение или желтуха, появляются только тогда, когда болезнь уже прогрессирует.