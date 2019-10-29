На рынок выходит первое лекарство от старческого слабоумия

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Компания Biogen подала документы на лицензирование первого в истории препарата для лечения болезни Альцгеймера. Отметим, что до сих пор в распоряжении врачей и пациентов не было ничего подобного.С каждым годом жертвами различных форм старческого слабоумия становятся миллионы людей в разных странах мира. И до сих пор ученые не создали ни одного препарата, который был бы способен лечить, или хотя бы замедлить развитие коварной болезни. В распоряжении медицины есть лишь средства для уменьшения симптомов вроде ажитации, агрессивности или депрессии. Но замедлить развитие болезни Альцгеймера хотя бы на один день они не могут. И вот теперь эту задачу решил фармацевтический гигант Biogen. По крайней мере, он выступил с таким утверждением.В заявлении компании говорится о подаче документов в регулирующие органы на лицензирование первого в истории препарата для замедления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Речь идет о лекарстве под названием адуканумаб. Biogen утверждает, что полученные им доказательства в ходе многочисленных клинических исследований достаточно убедительно свидетельствуют о том, что это лекарство способно изменить течение болезни для многочисленных пациентов. А имеющихся данных достаточно для того, чтобы лицензировать его в США, Европе и Японии уже в начале следующего года.В целом, в клинических исследованиях адуканумаб приняли участие более 3 000 жертв болезни Альцгеймера. Установлено, что этот препарат существенно замедляет развитие болезни. Если все лицензии будут получены, то менее чем через два года это лекарство уже можно будет приобрести в аптеках. Акции компании Biogen на волне положительной информации подскочили на 35%.