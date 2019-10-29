Неожиданные факты о сердце и кровеносной системе

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Самым сложным творением вселенной, бесспорно, остается человеческий мозг. Но наше сердце и кровеносная система - не менее захватывающие. Корреспондент BBC Future рассказывает нескольких интересных фактов о них.Сердце качает много кровиНаше сердце - очень трудолюбивый орган.В течение пяти минут он прокачивает пять литров крови. За час сердце делает в среднем 4200 ударов и перекачивает 300 литров крови.В течение одного года оно перекачивает достаточно крови, чтобы наполнить олимпийский бассейн - более 2,5 миллиона литров - и делает для этого 38,5 млн сокращений.Сердцебиение влияет на поведениеКогда нам приходится принимать сложное решение, мы нередко говорим, что "сделали этот выбор сердцем".Но известно ли вам, что это выражение может иметь буквальное значение? Сердечный ритм влияет на наши чувства, эмоции и даже интуицию - от боли и сопереживания другому человеку до подозрения, что ваш мужчина может вам изменять.Исследователю Агустину Ибанесу из Университета Фавалоро в Буэнос-Айресе представилась уникальная возможность проверить это предположение, когда он встретил человека с двумя сердцами.Карлос (имя мужчины изменено) имел еще одно сердце, механическое, расположенное в грудной клетке чуть ниже его настоящего сердца. Карлосу пересадили сердце, которое помогало работать его слабым сердечным мышцам.В результате у Карлоса появилось ощущение, что его сердце "опустилось" в живот, и это начало удивительным образом влиять на его восприятие действительности и даже разум.Ученые нашли способ, как жить без кровиЧто происходит, когда наше сердце останавливается? Можно ли вернуть человека к жизни с момента клинической смерти, когда все основные жизненные функции - сердцебиение и мозговая активность - остановились?Сегодня хирурги попробовали радикально новую процедуру. Они заменили кровь пациента физиологическим раствором, пытаясь таким образом продлить его жизнь.Это экспериментальное исследование, кажется, стирает грань между жизнью и смертью. Тело пациента охлаждают до примерно 10-15 C. Поскольку обмен веществ в организме уже прекратился, кровь не нужна для того, чтобы поставлять кислород в клетки. Замена крови холодной соленой водой является лучшим способом поддержать общую низкую температуру тела.Мы до сих пор не знаем, почему у нас разные группы кровиОдна из самых больших тайн нашей кровеносной системы остается неразгаданной уже более века.Нам до сих пор до конца не известно, почему у людей отличаются группы крови. Мы знаем, что они определяются с помощью различных молекул на поверхности красных кровяных телец. И осознаем важность этого процесса, поскольку ферменты в нашем организме распознают красные кровяные клетки именно благодаря этим молекулам.Вот почему переливать кровь человеку можно только соответствующей группы - другую группу ферменты не смогут распознать.Но почему у нас разные группы крови? Почему природа не сделала так, чтобы у нас у всех был универсальный набор молекул в кровяных клетках?Однажды мы сможем жить с искусственным сердцем ... или сердцем свиньиКсенотрансплантация - использование тканей животного в организме человека - берет свое начало по меньшей мере с 1682 года, когда голландский хирург Джоб Янсзон ван Мееркерен сообщил об успешной трансплантации фрагмента кости собаки в череп русского солдата.Сейчас исследователи активно изучают возможность пересадки человеку сердца других животных, например, свиней.Другое направление исследований имеет целью выращивать человеческое сердца с помощью тканевой инженерии.Некоторые люди пьют кровь, хотя это не приносит никакой пользыПожалуй, самым удивительным использованием крови является потребление ее внутрь, желательно в свежем виде, для облегчения ряда медицинских жалоб.В разных местах мира существуют целые общины людей, которые пьют свежую человеческую кровь в лечебных целях. Дозы красного напитка им любезно предоставляют родственники, друзья или добровольцы.Эти "медицинские вампиры" утверждают, что регулярный прием крови помогает им облегчить такие симптомы, как головная боль, усталость, боль в желудке, на которые не действует никакое другое лечение.Впрочем, ученые считают, что питье крови вряд ли имеет какую-либо пользу, и облегчение, которое оно приносит, - на самом деле просто эффект плацебо. Но один тот факт, что люди чувствуют себя лучше, свидетельствует о том, какой мощный эффект на ум производит ритуал потребления человеческой крови.