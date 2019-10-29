10 продуктов для очищения вен и артерий

Питание является основным фактором, влияющим на состояние здоровья человека (укрепляя его или же приводя к возникновению различных заболеваний). Так, существуют продукты, употребление которых со временем может привести к закупорке артерий. Как следствие, нарушается кровообращение, появляются различные сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести к преждевременной смерти человека.С другой стороны, существуют продукты, которые помогают очищать артерии и вены. Включение таких элементов в рацион помогает предотвратить возникновение различных заболеваний.Согласно данным различных исследований, атеросклероз является заболеванием, которое приводит к наибольшему количеству смертей во всем мире. За этим непростым заболеванием скрываются аутоиммунные реакции, инфекции, несовместимость… Человек, страдающий атеросклерозом, сталкивается не только с закупоркой артерий и вен, но и гипертонией, а также болезнями сердца.10 лучших продуктах для очищения артерий и венЧеснокЧеснок можно смело назвать главным из этих продуктов, ведь в нем содержится большое количество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Помимо этого чеснок способствует снижению уровня плохого и повышению уровня хорошего холестерина в крови. Употребление чеснока помогает нормализовать кровообращение и справиться с гипертонией.ОвсянкаОбычно рекомендуется начинать утро с овсянки. И не зря! Овсянка не только нормализует пищеварение и наполняет нас энергией на весь последующий день. Ее польза заключается также в том, что она препятствует накоплению холестерина на стенках сосудов, что предотвращает развитие атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.ЯблокиВ яблоках содержится такое полезное для здоровья человека вещество, как пектин. По словам Лиз Эплгейт, специалиста по спортивному питанию и преподавателя Университета Калифорнии в Дэвисе, пектин способен соединяться с холестерином. А содержащиеся в яблоках флавоноиды на 50% снижают риск возникновения заболеваний сердца.РыбаЕще одним элементом, который необходимо включить в свой рацион, если ты хочешь сохранить сосуды здоровыми, является рыба, богатая Омега-3. Омега-3 — жирные кислоты, которые помогают очищать артерии. Это вещество содержится в лососе, тунце, скумбрии, форели, сардинах и сельди.КуркумаКуркума содержит вещество под названием куркумин. Он является настоящим защитником нашего сердца. Результаты проведенных исследований показали, что благодаря этому куркуму можно считать одним из продуктов, способных предотвратить закупорку артерий и вен.ШпинатВ этой зелени содержится большое количество витаминов А и С. По словам ученых, эти витамины предотвращают окисление холестерина и снижают риск возникновения такого опасного заболевания, как атеросклероз.ОрехиЕще один союзник в борьбе за здоровье наших сосудов. Орехи препятствуют закупорке сосудов и помогают сохранить их чистыми. А все благодаря содержащимся в них мононасыщенным жирам и жирным кислотам Омега-3, веществам, необходимым для здоровья наших сосудов. Поэтому рекомендуется включить в свой рацион фундук, миндаль, арахис и орехи пекан.Оливковое маслоОливковое масло первого отжима (на этикетке оно обычно обозначается как extra virgen) обладает рядом полезных для нашего здоровья свойств. Оно играет важную роль в профилактике заболеваний сердца. Масло представляет собой мононасыщенные жиры, менее способные к окислению. Это помогает избежать окисления холестерина и отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов.ПомидорыПомидоры являются источником ликопина. Ликопин относится к антиоксидантам. Он также препятствует отложению плохого холестерина на стенках артерий и вен. Ежедневное употребление этих овощей значительно снижает риск возникновения таких отложений.Гранатовый сокУченые доказали, что в соке этих фруктов содержится большее количество антиоксидантов, чем в апельсиновом, клюквенном и ежевичном соках. Это делает гранатовый сок эффективным средством лечения атеросклероза.