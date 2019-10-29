Названы лучшие виды завтраков в холодное время года

Перекусы можно заменить сезонными фруктами.Начинать день, особенно в осеннее-зимний период, нужно с углеводного завтрака, чтобы обеспечить организм энергией, а между основными приемами пищи для поддержания бодрости и пополнения запасов микроэлементов и витаминов, рекомендуется есть сладкие фрукты и пару долек черного шоколада.«В морозы лучшим завтраком являются нежирные каши – к примеру, гречка или овсянка, либо же мюсли или рис – вот самая здоровая пища в утреннее время, которая подпитает энергией и не даст замерзнуть на морозе. А каши на молоке улучшают пищеварение. Если вы предпочитаете что-то сладкое, то овсянку можно посыпать нарезанными фруктами или размороженными ягодами либо добавить в нее пару ложек меда или варенье из перетертых ягод», — советует врач.На полдник или второй завтрак отлично подойдут яблоко, виноград, банан или хурма. В них уйма веществ, которые способствуют выработке гормона счастья, — а зимой его постоянно не хватает. К тому же, это прекрасная витаминная подпитка и верный способ перебить чувства голода и не переесть за обедом либо ужином.«Обед в холодное время года непременно должен быть горячим. Иначе организму не согреться на улице. Помогите самому себе изнутри – к тому же, теплая трапеза способствует ускорению метаболизма и ускоряет циркуляцию крови.Ну а чтобы поднять себе настроение, обязательно ешьте периодически по пару кусочков черного шоколада- он менее калориен, чем белый или молочный, зато прекрасно воздействует на нервную систему», — посоветовала специалист.