Названы признаки иммунодефицита у детей и взрослых
Иммунодефицит – состояние, при котором иммунная система не способна выполнять правильно свою функцию – защищать организм от внешних факторов (вирусы, бактерии, грибы и др.) и собственных измененных клеток.
Иммунодефициты бывают врожденными – первичными (связаны с генетическими нарушениями) и приобретенным (возникает после серьезного внешнего воздействия, такого как радиация, химиотерапия, СПИД и др.).
Врожденный иммунодефицит, может проявиться в 40 и в 50 лет. Пациенты с первичным иммунодефицитом погибают без выставленного диагноза, но, при своевременной диагностике и адекватной терапии, эти люди могут жить полноценной жизнью и иметь здоровых детей.
Родиться ребенок с первичным иммунодефицитом может у абсолютно здоровых родителей. Проявления разнообразны, признаками иммунодефицита могут быть не только склонность к частым инфекциям, но и к аутоиммунным заболеваниям, более частого возникновения опухолей.
Признаки иммунодефицита у детей
Отставание младенца в весе из-за диареи;
Непонятная повторяющаяся сыпь у детей до года;
Рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек у детей старше одного года;
Случаи иммунодефицитов или ранних смертей от инфекций в семье;
Две или более тяжелых синуситов в течение года;
Две или более пневмоний в течение года;
Восемь и более гнойных отитов в течение года;
Антибактериальная терапия, проводимая более двух месяцев без эффекта;
Осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит);
Тяжелые инфекции, вызванные атипичными микроорганизмами (например, пневмоцистная инфекция, атипичные микобактерии, плесневые грибки);
Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека;
Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис);
Признаки иммунодефицитов у взрослых
Два и более отита на год;
Два и более тяжелых обострения синусита в год;
Две и более пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд;
Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса;
Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;
Стойкий жидкий кал с потерей массы тела;
Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции;
Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний;
Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями;
Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи;
Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека;
Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).
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