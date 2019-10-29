Названы признаки иммунодефицита у детей и взрослых

Их важно уметь определять.Иммунодефицит – состояние, при котором иммунная система не способна выполнять правильно свою функцию – защищать организм от внешних факторов (вирусы, бактерии, грибы и др.) и собственных измененных клеток.Иммунодефициты бывают врожденными – первичными (связаны с генетическими нарушениями) и приобретенным (возникает после серьезного внешнего воздействия, такого как радиация, химиотерапия, СПИД и др.).Врожденный иммунодефицит, может проявиться в 40 и в 50 лет. Пациенты с первичным иммунодефицитом погибают без выставленного диагноза, но, при своевременной диагностике и адекватной терапии, эти люди могут жить полноценной жизнью и иметь здоровых детей.Родиться ребенок с первичным иммунодефицитом может у абсолютно здоровых родителей. Проявления разнообразны, признаками иммунодефицита могут быть не только склонность к частым инфекциям, но и к аутоиммунным заболеваниям, более частого возникновения опухолей.Признаки иммунодефицита у детейОтставание младенца в весе из-за диареи;Непонятная повторяющаяся сыпь у детей до года;Рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек у детей старше одного года;Случаи иммунодефицитов или ранних смертей от инфекций в семье;Две или более тяжелых синуситов в течение года;Две или более пневмоний в течение года;Восемь и более гнойных отитов в течение года;Антибактериальная терапия, проводимая более двух месяцев без эффекта;Осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит);Тяжелые инфекции, вызванные атипичными микроорганизмами (например, пневмоцистная инфекция, атипичные микобактерии, плесневые грибки);Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека;Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис);Признаки иммунодефицитов у взрослыхДва и более отита на год;Два и более тяжелых обострения синусита в год;Две и более пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд;Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса;Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;Стойкий жидкий кал с потерей массы тела;Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции;Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний;Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями;Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи;Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека;Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).