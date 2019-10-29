Как «сделать талию» с помощью обруча

Он действительно работает.За время своего многовекового существования человечество придумало массу способов поддержания себя в хорошей форме. О чем только не шла речь: и всевозможные диеты, и голодания, и разнообразные физические упражнения… но одним из самых оригинальных и во многом приятным способов по-прежнему остается обруч.Интересно, что своим созданием чудо-обруч обязан американцу Артуру Мелину, основателю компании WHAM-O, специализировавшейся на так называемых летающих тарелках, впрочем, вскоре потерявших свою популярность. И вот тогда им на смену пришел хулахуп. Будучи моментально востребованным, он приобрел невиданный успех: за первый же год во всем мире было продано более ста миллионов обручей (!).На территории СНГ хулахуп появился в 60-х годах. Но там был воспринят с прохладным безразличием. В 90-х годах хулахуп стал наиболее популярен в Болгарии как цирковое искусство. Там впервые стали практиковать кручение нескольких обручей на дистанции, по всему телу. В дальнейшем с бродячими цирками хулахуп пришел и в нашу страну.Преимущества занятий с обручемНо что же дает обруч нам с вами, как предмет для занятий спортом? Вашему вниманию список преимуществ занятий с обручем:Приятное времяпровождение. Хулахуп делает борьбу с лишними килограммами исключительно приятным занятием.Незаменимый помощник в тренировке мышц рук, спины, ног и плеч. Его использование обеспечивает множество вариантов упражнений на растяжку.Эффективная организация времени. Вращая обруч всего 10 минут в день в зоне талии, вы почувствуете значительный эффект в ее уменьшении и укреплении. Каждая из нас помнит, как девчонкой сутками крутила обруч вокруг талии. Теперь мы повзрослели и убрали старый обруч за шкаф пылиться. Но, расставшись с детством, мы не расстались с нашими мечтами: мы, как и прежде, мечтаем о красивом стройном теле и гладкой коже. Есть несложный способ воплотить мечту в реальность. Это способ из детства — это хулахуп.Упражнения с обручем развивают координацию движений, гибкость, силу, чувство ритма, артистичность, а также отлично сжигают лишний жир в проблемных участках вашего тела.Происходит нормализация работы кишечника.Сжигание лишних килограммов. Эластичность, гибкость и простота вращения хулахупа позволит вам устранить избыток жира с любой части тела без трудных и скучных упражнений.Техника выполненияУбедившись в том, что занятия с обручем принесут вам не только массу удовольствия, но и огромную пользу, обратим ваше внимание на технику выполнения.Итак, встаньте прямо, ноги прямые или чуть согнуты в коленях на ширине плеч или чуть шире. Вес тела равномерно распределен по стопе, носки направлены слегка наружу. Возьмите обруч в руки.Напрягите мышцы брюшного пресса и поясницы. Старайтесь держать их в таком положении на протяжении всей тренировки. Теперь можно отпустить обруч, задав ему при этом вращение. Движениями корпуса, ног и шеи заставляем обруч крутиться вокруг талии и бедер.И не забывайте, что все в ваших руках. Чем раньше вы начнете путь к идеальной фигуре, тем быстрее его пройдете.Запомните такие важные аспекты занятий с обручем:Несмотря на то, что вращать бедрами и крутить обруч — прерогатива женщин, сильная половина человечества тоже может использовать хулахуп для борьбы с «пивным» животиком.В стремлении сделать талию не переусердствуйте: утяжеленный хулахуп не рекомендуется крутить дольше 20 минут. Но при желании такие тренировки можно повторять два-три раза в день.Чтобы результат ваших усилий проявился быстрее, сочетайте их со здоровым сбалансированным питанием. После тренировки час-полтора не ешьте: организму нужно прийти в себя и успокоиться. В противном случае все старательно потраченные килокалории вернутся обратно.