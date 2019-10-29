Медики рассказали, как нельзя лечить отравление грибов и алкоголем

Нельзя просто избавляться от симптомов.Зачастую в усугублении симптомов и последствий отравления виноваты сами пациенты, которые самостоятельно назначают себе препараты либо стесняются сказать врачу, что накануне выпили немало спиртного.Нередко последствия отравления бывают сложнее, чем само отравление и происходит это из-за того, что пациенты не могут внятно объяснить врачу симптомы и рассказать, что они ели и пили накануне, говорит врач Виктория Савицкая.К числу наиболее тяжелых относятся отравления грибами либо алкоголем. Они требуют особого подхода и не проходят сами по себе, сколько бы воды и сорбентов пациент не выпил. Потому так важно вовремя сообщить специалисту, что вы употребляли в пищу грибы (зачастую отравления вызывает домашняя либо купленная на базаре либо стихийном рынке консервация) либо пили накануне спиртные напитки.Если речь идет именно о таком случае, то вызывать скорую нужно в любом случае и как можно скорее, — советует специалист. Единственное, что можно сделать до приезда бригады скорой – это пить как можно больше чистой воды комнатной температуры, чтобы организму было легче бороться с токсинами и «вымывать» из органов всякую гадость.Если вы решили пить марганцовку, то следите, чтобы вода не была слишком яркой – раствор должен быть бледным и прозрачным. В ином случае можно получить ожог слизистой, что только усугубит состояние и потребует дополнительного лечения.«Нередко пациенты начинают глотать таблетки от диареи, чтобы избавиться от неприятного симптома. Это очень большая ошибка, ведь таким образом организм пытается очиститься и вывести все вредные вещества из организма, а таблетки только усилят интоксикацию и дольше сохранят вредные вещества в организме. Также ни в коем случае нельзя самостоятельно сбивать температуру – это верный признак того, что организм усиленно борется с инфекцией и вредными веществами. Это скорее самоуспокоение, но никак е решение проблемы», — говорит врач.Также специалист предостерегает от приема различных средств от желудка, в первую очередь, снимающих спазмы и обезболивающих. Опять же, это лечение симптома, но никак не проблемы. Кроме того, таблетки «смазывают» картину и врач может поставить неверный диагноз, так как пациент будет уверять, что ему стало намного лучше.