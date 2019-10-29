Минус 5 кг: эффективная травяная диета для похудения

Отвар, который поможет похудеть.В основе этой диеты — отвар из трав, которым будет сопровождаться ваше привычное меню. Лишь на ряд вредных продуктов следует ввести ограничения.Для отвара вам потребуются листья березы, ежевики и мать-и-мачехи.Приготовление: листочки ежевики (80 грамм) смешать с листочками берёзы и мать-и-мачехи (по 10 грамм), залить кипятком и настаивать около 20 минут. На ложку смеси из трав должно приходиться двадцать ложек кипятка.Отвар следует пить три раза в день, теплым, по одному стакану, за 30 минут до еды.Ваш привычный рацион сохраняется, за исключением хлеба, мучных блюд и спиртного. Также рекомендуется сократить или исключить соль. Рекомендуется пить больше воды и кефира.Состав отвара благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, ускоряет обмен веществ, и благодаря этому организм начинает сжигать лишние калории ускоренными темпами, не позволяя накапливаться излишкам. Все, что уже накоплено, будет постепенно сгорать, благодаря вашей обычной ежедневной активности.