Соли в суставах: как избавиться от отложений с помощью меда

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Это распространенная проблема.Отложение солей в суставах — проблема, известная многим. Непосредственным толчком к развитию такого заболевания будут являться нарушения в водно-солевом обмене. Какие же факторы являются причиной таких изменений.Во-первых, неправильное питание. При употреблении большого количества острой или жирной пищи, при регулярном переедании, недостаточном количестве овощей в рационе, злоупотреблении алкоголем (особенно пивом) – возникает дисбаланс в солевом обмене, что в свою очередь проявляется отложением солей в суставах.Во-вторых, низкая физическая активность человека, постоянная сидячая работа приводят к тому, что снижается кровообращение в суставах. За счет этого соли оседают в них, что также отрицательно сказывается на работе суставов. Помочь справиться с данной проблемой помогут советы народной медицины.Ниже приведены рецепты приготовления средств, которые весьма эффективно помогают справиться с недомоганиями, вызванными повышенным содержанием солей в организме.Медовый настой от боли в суставахМед – 300 г, лимоны – 250 г, корни петрушки – 250 г, трава петрушки – 150 г.Приготовление. Корни и зелень петрушки хорошо промыть под проточной водой. Лимон разрезать, удалить семена, кожуру не отделять. Затем все пропустить через мясорубку, добавить мед и тщательно перемешать до образования однородной массы.Применение. Принимать по 1 ч. л. за 1 час до еды. Курс лечения – 1 месяц. Затем сделать перерыв на 1–2 недели и все повторить.Рекомендуется провести по меньшей мере 3 лечебных курса.Медовая настойка с листьями лопухаЛистья лопуха, срезанные в мае – сколько потребуется, мед – 2 стакана, 40 %-ный винный спирт – 2 стакана.Приготовление. Листья лопуха тщательно промыть и аккуратно обсушить на полотенце, после чего пропустить через мясорубку, завернуть в марлю и выжать сок (должно получиться 0,5 л). Перелить его (по 250 мл) в отдельные стеклянные банки емкостью 0,7 л. Добавить по 1 стакану меда и спирта, а затем тщательно перемешать. Одну банку поместить в холодильник, а другую – в прохладное место в комнате на 1 неделю. Содержимое «комнатной» банки нужно регулярно перемешивать.Применение. Полученное средство принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 минут до еды. Когда «комнатная» банка опустеет, следует сделать перерыв.Лечение рекомендуется начинать весной, в этом случае повторный курс (вторая банка) придется на позднюю осень.Данное средство помогает от суставных болей, вызванных отложением солей. Положительный эффект заметен даже в запущенных случаях и у людей пожилого возраста.Мед и изюм от болей в суставахМед – 1 кг, изюм – 1 кг.Применение. В первый день съесть 1 ст. л. меда утром за 2 часа до приема пищи, а на следующий день – 1 горсть изюма тоже за 2 часа до еды. Далее чередовать мед и изюм, пока они не закончатся.