Названы самые вредные виды похудения

Не стоит рисковать своим здоровьем.Диет так много, что легко в них потеряться и выбрать ту, которая лишь ухудшит состояние здоровья. Не существует универсального способа похудеть, иначе все бы уже давно были с параметрами 90-60-90. Поэтому прежде чем полностью посвятить себя процессу избавления от лишних килограммов, важно знать, какой диете можно доверять свое тело, а от какой нужно бежать без оглядки.Быстрому похудению – нет!Похудение – важный момент в жизни. Не стоит верить тем диетам, которые обещают быстрое избавление от лишнего веса. Сложно потерять больше 5 кг за неделю, если вы не весите больше 100 кг. Вы же не потолстели за неделю на 10 кг, как же вы думаете избавиться от них за 7 дней? Если же с помощью какой-то диеты вам и удастся так похудеть, то это негативно скажется на здоровье, разовьет проблемы с пищеварением и с организмом в целом.Диета, которая помогает похудеть всемЕсли написано, что диета помогает всем, то это тоже обман. Всем она не может помочь хотя бы потому, что организм каждого человека уникален и эффект от диеты будет совершенно разный. А если у вас непереносимость каких-то продуктов? К тому же, не забывайте, что диеты, в которых разрешается употреблять бананы, виноград, алкоголь и выпечку также мало кому-то помогут.Голодовка – не выходЕсли вы уже сидите на диете, вас не должно мучить сильное чувство голода. Бывает приятное чувство голода, бывает сильное, а бывает нестерпимое. Так вот последние два вы не должны ощущать, иначе это означает, что вам нужно прекращать мучить свой организм. Вы должны кушать мало, но часто, но так чтобы организм не успел проголодаться.Монодиета и вода на завтрак, обед и ужинЕсли диета запрещает почти все, кроме воды – это плохая диета. Когда вы резко перестаете употреблять углеводы или белки, или мясо, то организм испытает сильный стресс, который может отразиться на вашем самочувствии. К тому же, возможен срыв, от чего вы еще больше наберете вес. К любой монодиете следует подходить очень осторожно, а лучше вообще от нее отказаться.Голодания или диеты с чашкой чая и сухариком на обед не принесут вам пользы, скорее наоборот. Вы быстро вернете былые килограммы сразу же после того, как перестанете морить себя голодом.Новое – не всегда хорошееОсторожно следует также относиться к новомодным течениям. Например, «цветные» диеты стали очень популярны в последние года. Но они не так хорошо изучены и из-за недостатка информации вы можете начать употреблять то, что вредно организму.Существуют даже такие диеты, которые обещают вам стройную фигуру, если вы будете есть только шоколад или определенный вид булочек, или пить вино. Их абсурдность просто поражает, и, тем не менее, даже у таких диет находятся свои последователи.Если вы себя плохо чувствуете, кружится голова, часто меняется настроение и есть другие негативные эффекты – бросайте диету, отдыхайте и найдите себе ту, с которой вы будете чувствовать себя более-менее комфортно. Решили худеть? Худейте осознано и правильно.