Развенчаны мифы о том, как часто нужно есть

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В какие мифы пора перестать верить.Интервальное голодание не теряет своей популярности и уже обрело тысячи поклонников. Периодическое голодание, режим питания, при котором прием пищи происходит в рамках определенного периода, часто продвигается как чудодейственная диета. Тем не менее, не все, что вы слышали о влиянии частоты приемов пищи на здоровье, соответствует действительности.Разберем некоторые из самых популярных мифов, с которыми вы уже наверняка сталкивались и возможно даже придерживаетесь некоторых.Пропускаешь завтрак – наберешь весОдин распространенный миф состоит в том, что самый важный прием пищи за день – завтрак. Отсюда и пословица про то, что именно завтрак нужно съесть в одиночку, а уже обед и ужин разделить с кем-то. Принято считать, что пропуск завтрака приведет к чрезмерному голоду и последующему увеличению веса.Однако исследования не выявили значительной разницы в весе между теми, кто ел завтрак, и теми, кто его пропускал.Таким образом, завтрак не сильно влияет на вес, хотя могут быть некоторые индивидуальные особенности. Некоторые исследования даже предполагают, что люди, которые теряют вес в долгосрочной перспективе, как правило, все же завтракают.Поэтому важно обратить внимание на ваши конкретные потребности. Для некоторых людей завтрак необходим, тогда как другие могут его пропустить без каких-либо негативных последствий. Но не стоит заставлять себя плотно завтракать, если при этом вы чувствуете себя не комфортно.Другой важный момент состоит в том, что все же не стоит начинать свой день с кофе на голодный желудок, так как это негативно скажется на пищеварении и может принести чувство дискомфорта.Чем чаще ешь, тем быстрее метаболизмМногие ошибочно считают, что частые приемы пищи ускоряют метаболизм, заставляя тело сжигать больше калорий.Тело действительно расходует некоторые калории, переваривая пищу, это называется термическим эффектом пищи (TEF). В среднем, TEF использует около 10% от общего потребления калорий. Тем не менее, важно общая калорийность рациона, а не количество приемов пищи.Употребление шести 500-калорийных блюд имеет тот же эффект, что и три приема пищи на 1000 калорий каждый. Учитывая средний TEF в 10%, вы будете сжигать 300 калорий в обоих случаях.Ученые исследованиями подтверждают, что изменение количества приемов пищи никак не влияет на общее количество сожженных калорий.Подбирайте рацион и частоту приемов пищи таким образом, чтобы вам было комфортно, и вы не ощущали сильного голода между приемами. Большинство людей выбирают 3 приема пищи именно по причине комфорта, поскольку не всегда есть возможность полноценно поесть, а съесть всю дневную норму за 2 приема достаточно сложно.Дробное питание поможет в похуденииОсновываясь на вышеописанном утверждении, что частые приемы пищи никак не влияют на скорость метаболизма, можно сделать вывод, что и на потерю веса значительного эффекта это не оказывает. Тем не менее, в данном случае важную роль составляет психологический фактор и привычка. Если частые перекусы помогают придерживаться дневной нормы и избежать переедания из-за чувства голода, то вы можете выбрать подобный вариант. Более того, некоторые люди отмечают усталость или головокружения, когда не едят некоторое время. Если вы отмечаете подобное в своем состоянии, следует подумать о том, чтобы держать под рукой закуски или есть чаще.Если же вы понимаете, что вам просто нужно все время что-то есть и при этом ваш выбор еды не самый полезный, то постарайтесь изменить привычку и не заедать таким образом скуку.Мозг нуждается в регулярном поступлении глюкозыСуществует довольно популярный миф, что если вы не будете есть углеводы каждые несколько часов, мозг перестанет правильно функционировать. Основой такого утверждения является распространенное мнение, что в качестве топлива для мозга подходит только глюкоза. Глюкоза действительно универсальный источник энергии, но не единственный.Другой способ производства энергии организмом без участия углеводов – глюконеогенез, а если проще – кетоз. Даже во время длительного голодания или диет с очень низким содержанием углеводов организм способен производить кетоновые тела из жиров. Кетоновые тела могут питать мозг, значительно снижая потребность в глюкозе. Именно на этом основывается популярная сегодня “кето-диета“.Такое питание подходит не всем и исключение углеводов из рациона считается не полноценным и не сбалансированным питанием.Мы можем переварить за раз не больше 30 грамм белкаСуществует мнение, что наш организм может переваривать только 30 граммов белка за прием пищи, поэтому необходимо есть каждые 2-3 часа, чтобы набрать качественную мышечную массу. Однако это не поддерживается наукой.Исследования показывают, что употребление белка в более частых дозах не влияет на мышечную массу. Роль играет общее количество потребленного белка в сутки, в независимости от того, на сколько приемов он делится.Множество мифов существует в сфере правильного питания и диетологии, которым следуют уже несколько поколений. Однако, большинство из них не имеют научных обоснований. В поиске информации о питании и здоровье доверяйте только проверенным источникам.