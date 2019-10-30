Названы продукты, которые способны снизить риск развития рака

Продукты с высоким содержанием клетчатки и йогурты помогают снизить риск развития рака легких.Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) заявили о том, что диета с высоким содержанием клетчатки и йогурта ассоциирована с пониженным риском развития рака легких. Выводы исследователей основаны на данных 1,4 миллиона взрослых жителей США, Европы и Азии.Участников исследования разделили на пять групп, в зависимости от количества потребляемых клетчатки и йогурта. Оказалось, что для тех, кто употреблял самое большое количество подобных продуктов, риск развития рака легких был на 33% ниже, чем для тех, кто не употреблял йогурт вообще и отдавал предпочтение продуктам с низким содержанием клетчатки.Эффект может быть связан с наличием пребиотиков — компонентов пищи, которые не усваиваются организмом, однако стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Ученые подчеркивают, что результаты оказались справедливыми как для тех, кто курил в настоящем или прошлом, и тех, кто никогда не курил, а также для мужчин и женщин разных национальностей.