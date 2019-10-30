Доброе утро: 5 полезных утренних привычек

Здоровые утренние привычки – залог бодрости и хорошего настроения на весь день.Утренние сборы практически у всех проходят одинаково.Но мало кто догадывается, что стоит дополнить этот график парой простых, но эффективных приемов, и начало дня будет перенести гораздо легче.Мы собрали 5 полезных утренних ритуалов, о которых все слышали краем уха, но так и не решились совершить.Массаж ушейМассаж ушных раковин поможет организму окончательно проснуться. Его можно проводить рано утром, еще лежа в постели. Воздействие на чувствительные участки уха позитивно сказывается на самочувствии и придает бодрости. Возьмите на вооружение пару техник, тем более что это совсем не сложно.Стакан теплой воды с лимономПричин отказаться от кофе натощак в пользу теплой воды с лимоном наберется целая дюжина. Такой напиток улучшает работу пищеварительной системы, печени и кишечника, выводит из организма токсины, укрепляет иммунитет – в общем, польза в чистом виде. Не обязательно выдавливать сок целого лимона, для одного приема достаточно будет и четвертинки. Желательно сделать перерыв между приемом лимонного напитка и завтраком в 20-30 минут.Чистка языкаО том, что надо чистить зубы дважды в день, мы знаем с самого детства. Но ограничиваться этим не стоит: на языке тоже собирается огромное количество бактерий, которые способствуют появлению неприятного запаха, зубного налета, кариеса и болезней десен. Для очищения языка подойдет обычная зубная щетка. Только не нажимайте на нее сильно, чтобы не повредить спинку языка.Ложка медаМед заряжает энергией с утра, стимулирует память и работоспособность, лечит кашель и снимает симптомы аллергии. Поэтому начинать свой день с одной чайной ложки меда, бесспорно, отличное решение. Делать это стоит за 10-15 минут до завтрака, причем есть следует свежий и натуральный мед. Если все же в чистом виде мед кажется вам слишком приторным, можно развести его в стакане воды – эффект будет тот же.Полоскание рта раствором перекиси водородаЗакончить утренние процедуры можно полосканием полости рта раствором перекиси водорода. В этом нет ничего экстремального, достаточно верно соблюдать пропорции: 5-7 капель 3%-го раствора на 50 мл воды. При этом важно добавлять перекись в воду, а не наоборот. Эта привычка поможет в отбеливании зубов, устранении неприятного запаха изо рта, а также в лечении и профилактике болезней десен.