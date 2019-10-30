Шампиньоны уберегут женщин от опасной болезни

Эксперты рекомендуют женщинам съедать по 100 грамм шампиньонов ежедневно.Американские ученые из Университета Тафтса (штат Массачусетс) обнаружили новое средство для борьбы с раком молочной железы. Речь идет о шампиньонах.По словам специалистов, употребление этих грибов уменьшает рост злокачественных опухолей и способствует оздоровлению организма в целом. Дело в том, что в составе шампиньонах есть вещества-активаторы дентритов — клеток человеческого организма, которые создают барьер, не позволяющий вирусам и бактериям провоцировать воспаления и развитие онкологии. Кроме того, ученые установили, что при попадании в пищеварительный тракт, грибы вырабатывают вещество, которое работает как антивирус, а также повышает иммунные возможности организма.Результаты исследования опубликованы в одном из зарубежных научных журналов. В эксперименте участвовали женщины с диагнозом «рак груди», которые ежедневно на протяжении определенного времени ели блюда из шампиньонов. Произведя замеры опухолей в молочных железах пациенток до и после исследования, ученые установили, что благодаря регулярному употреблению грибов, рост новообразований существенно замедлился.В связи с этим специалисты порекомендовали женщинам, которые уже страдают раком груди или имеют наследственную предрасположенность к нему, съедать по 100 грамм шампиньонов ежедневно.Подчеркнем, что речь идет именно о шампиньонах. Имеют ли аналогичное воздействие на онкоклетки другие виды грибов, ученые пока не выяснили.