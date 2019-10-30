Названы главные враги здоровой кожи

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Если состояние вашей кожи заметно ухудшилось, то самое время пересмотреть образ жизни и внести определенные коррективы.Устранив воздействие этих пяти негативных факторов, вы за короткое время заметно улучшите свой внешний вид.Недостаток водыКожа – очень чувствительный орган, который первым реагирует на обезвоживание организма. При недостаточном употреблении воды кожа становится сухой, появляются трещины на губах, локтях и коленях. А что совсем неприятно – это шелушение кожи лица, которое часто наблюдается при обезвоживании. При этом стоит учесть, что ваш организм требует именно воды, а не кофе, чая и тем более сладких газировок. При недостатке воды кожа теряет свою упругость, естественный блеск и шелковистость.Агрессивное солнцеБольше всего нашей коже достается в летнее время. Пребывание под солнцем на самом деле полезно для организма, но делать это нужно в меру. Специалисты советуют проводить время под открытым солнцем до 11 часов утра и после 6 часов вечера. Учтите, что загар не может быть полезным. Это повреждение кожи, которое может перерасти в серьезную проблему. Длительное пребывание под солнцем ускоряет процесс старения кожи и появления на ней пигментных пятен и родинок.СтрессыВездесущие стрессы – постоянные спутники современной жизни. И одно дело, если речь идет о кратковременном стрессе, возникающем в ответ на какие-то неординарные события, например, скачки на лошади или прыжок с парашютом. Такой стресс полезен, поскольку подготавливает организм для преодоления сложившейся ситуации.Другое дело – эмоциональные стрессы, при которых вырабатывается большое количество кортизола и адреналина. Избыток этих гормонов способствует увеличению жирности кожи и появлению на ней угрей и прыщей. Кроме того, при стрессах существенно снижается иммунная защита организма, и мы становимся уязвимы перед инфекциями, в том числе и кожными.Сладости и мучноеЕсли вы сладкоежка и ни дня не можете без конфет, пирожного и шоколада, то приготовьтесь расплатиться за свои пристрастия здоровьем кожи. Чрезмерное поступление сахара в кровь способствует развитию гнойничковых заболеваний кожи. Появляются прыщи, угри и комедоны, от которых не так-то просто избавиться.Для того чтобы улучшить состояние кожи, вовсе не обязательно полностью отказываться от сладостей. Просто ограничьте их употребление, а также замените некоторые мучные изделия более полезными сладостями – сухофруктами, сушеным черносливом, курагой или свежими фруктами.Сидячий образ жизниМало того, что малоподвижный образ жизни приводит к появлению лишних килограммов, он еще и существенно ухудшает состояние вашей кожи. Она становится дряблой и обвисшей. Занятия спортом способствуют улучшению микроциркуляции крови, что существенно увеличивает поступление кислорода и питательных веществ к клеткам кожи.