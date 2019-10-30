Эффективное народное средство для укрепления костей

Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопороза.Остеопороз — это заболевание, которое можно предупредить и о котором должна знать каждая представительница прекрасного пола. Главный признак остеопороза — снижение прочности костей, которое появляется у многих женщин с наступлением менопаузы. Кости становятся более тонкими и хрупкими, что приводит к трещинам или переломам даже при незначительных травмах.Профилактика остеопороза позволяет избежать подобного изменения костей.Для укрепления костной ткани, предупреждения и лечения остеопороза можно принимать эффективное безопасное средство, приготовленное по рецепту народных целителей.Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопорозаТребуется: Скорлупа 7 куриных яиц, 7 лимонов, 700 г меда, 7 головок чеснока, 700 г кураги.Приготовление:Скорлупу ошпарить кипятком, снять внутреннею пленку. Лимоны очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Смешать скорлупу и лимоны и поместить на неделю в темное место. После этого добавить мед с пропущенными через мясорубку чесноком и курагой. Полученную смесь настаивать еще неделю в теплом месте, а затем хранить в холодильнике.Применение:Принимать по 1 столовой ложке целебного снадобья 2 раза в день. Лекарство можно использовать как дополнительное средство в комплексной терапии остеопороза.