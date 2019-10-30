Этот сок ощутимо снизит риск заболевания раком

Американские исследователи утверждают, что морковь оказывает на организм влияние настоящего антиракового средства.Новое полезное свойство популярного корнеплода выявили ученые из Университета Аризоны в Тусоне.Участие в исследовании принимали женщины, больные раком груди. В течение трех недель они ежедневно выпивали по стакану свежего морковного сока. По окончании эксперимента выяснилось: регулярное употребление морковного сока способно снизить риск заболевания раком, а также уменьшить интенсивность уже имеющихся раковых образований.Проверка показателей работы организма показала, что в крови участниц выросло содержание каротиноидов (жирорастворимых растительных пигментов), оказывающих ощутимое влияние на процесс деления раковых клеток.Морковь отличается высоким содержанием каротиноидов, достаточно хорошо усвояемых человеческим организмом.Авторы исследования уверены: регулярное потребление стакана морковного сока позволяет значительно снизить вероятность возникновения рака груди, предстательной железы, толстой кишки, мочевого пузыря.Кроме того, не стоит забывать о том, что морковный сок укрепляет зрение и иммунитет, а, кроме того, является основой для выработки организмом витамина А.