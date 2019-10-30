Лучшая диета для здоровья сердца
Диета применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в стадии частичной компенсации и не резко выраженной недостаточности кровообращения.
Первый завтрак: яйцо всмятку, каша овсяная молочная, чай.
Второй завтрак: яблоко, печенье с сахаром.
Обед: суп перловый с овощами на растительном масле (1/2 порции 200-250 г), мясо отварное с морковным пюре, компот из сухофруктов.
Полдник: отвар шиповника.
Ужин: пудинг творожный, отварная рыба с отварным картофелем, чай.
На ночь: кефир или другие кисломолочные напитки.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил stulout в категорию Кардиология
Добавить комментарий