Лучшая диета для здоровья сердца

Это питание уменьшит риск заболеваний сердцаДиета применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в стадии частичной компенсации и не резко выраженной недостаточности кровообращения.Первый завтрак: яйцо всмятку, каша овсяная молочная, чай.Второй завтрак: яблоко, печенье с сахаром.Обед: суп перловый с овощами на растительном масле (1/2 порции 200-250 г), мясо отварное с морковным пюре, компот из сухофруктов.Полдник: отвар шиповника.Ужин: пудинг творожный, отварная рыба с отварным картофелем, чай.На ночь: кефир или другие кисломолочные напитки.