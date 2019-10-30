Лучшая диета для здоровья сердца

Это питание уменьшит риск заболеваний сердца

Диета применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в стадии частичной компенсации и не резко выраженной недостаточности кровообращения.

Первый завтрак: яйцо всмятку, каша овсяная молочная, чай.

Второй завтрак: яблоко, печенье с сахаром.

Обед: суп перловый с овощами на растительном масле (1/2 порции 200-250 г), мясо отварное с морковным пюре, компот из сухофруктов.

Полдник: отвар шиповника.

Ужин: пудинг творожный, отварная рыба с отварным картофелем, чай.

На ночь: кефир или другие кисломолочные напитки.
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