Названы продукты, которые разрушают желудок

Давно доказано, что именно правильное питание делает качество нашей жизни гораздо выше.Первым от нашего плохого питания страдает желудок. Диетологи в очередной раз рассказали, какую пищу стоит исключить из своего рациона, чтобы быть здоровым.В первую очередь, к опасным продуктам диетологи относят жареные блюда, имеющие хрустящую зажаренную корочку. Пережаренное растительное масло содержит канцерогены, которые негативно влияют на организм, в том числе вызывают рак. Поэтому в список запрещенных продуктов сразу же отправляется фаст-фуд, ведь это, обычно, жареная еда.Не советуют также употреблять и слишком крепкий чай или кофе, при условии, если вы выпиваете чашку напитка натощак или в гигантских объемах. Не советуют врачи увлекаться и газированными напитками, ведь они раздражают стенки желудка и могут привести даже к язве.Врачи также советуют ограничить употребление алкоголя, особенно пива, шампанского и прочего газированного спиртного. Разрешается лишь бокал красного сухого вина и реже водка или коньяк до 100 граммов.Для тех, у кого слабый желудок, также советуют ограничить употребление мяса, особенно красного и жирного (баранина, свинина).Желудок очень чувствителен к нервным потрясениям, поэтому стрессы, депрессия и другие психические расстройства сразу отражаются на здоровье органа. Врачи рекомендуют каждому человеку беречь свой желудок смолоду, питаться правильно и своевременно, то есть не менее 4 раз в сутки, и стараться не нервничать.