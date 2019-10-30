Названы самые полезные витамины при хронической усталости

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Это распространенная проблема.В осеннее время у людей часто возникает гиповитаминоз. Справиться с сонливостью и усталостью помогут витамины А, В12, С и D.Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По словам специалистки, она часто слышит от людей, что им не хватает энергии, тяжело заставить себя что-либо делать.Фус составила список витаминов, которые помогают справиться с сонливостью и усталостью:A (ретинол). Его дефицит вызывает быструю утомляемость, слабость, а также ухудшение зрения.B12 (цианокобаламин). Недостаток этого витамина замедляет обмен веществ, клетки получают меньше кислорода, и организм тратит больше энергии, чем при достаточном его поступлении.C (аскорбиновая кислота). Его дефицит приводит к быстрой утомляемости, что сказывается на общем самочувствии.D (эргокальциферол и холекальциферол). Этот витамин синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, с чем осенью может возникнуть проблема. Дефицит витамина D приводит к усталости.