Названы лучшие напитки для детоксикации
Предлагаемые напитки улучшат пищеварение, активизирую ферменты, участвующие в детокс-процессах организма.
Для приготовления коктейлей вам понадобится блендер. Способ приготовления всех коктейлей — смешать ингредиенты в блендере до образования однородной массы. Зимой свежие ягоды можно заменить мороженными. По возможности используйте органически выращенные ягоды, фрукты и овощи.
Коктейль №1
— 200 гр. мороженных ягод малины;
— 150 гр. молока;
— 50 гр. мороженной вишни;
— 2 ст. ложки меда;
— 1 ст. ложка размолотых в кофемолке молотых семян льна.
Коктейль №2
— 4 листа листовой капусты (можно заменить на листья салата Романо или шпинат);
— 1 манго;
— 2 стебля сельдерея среднего размера;
— 1 стакан апельсинового сока;
— 1/2 пучка петрушки;
— 2 веточки свежей мяты.
Коктейль №3
— 1 авокадо;
— 1 банан;
— 100 гр. черники;
— 1 огурец среднего размера;
— вода, для вкуса можно добавить щепотку порошка какао или корицы.
Коктейль № 4
— 1 стакан воды;
— 100 гр. черники;
— сок 1 лимона.
Коктейль № 5
— 2 листа листовой капусты (можно заменить на шпинат);
— 1/2 пучка петрушки;
— 1 небольшая свекла (очищенная и порезанная на 4 части);
— 1 яблоко (с удаленными сердцевиной и косточками);
— 1 лимон (без цедры);
— 1 ч. ложка натертого на мелкой терке корня имбиря;
— 1 ст. ложка семян чиа;
— немного воды.
Коктейль №6
— 100 гр. ягод брусники или клюквы;
— 1 стебель сельдерея;
— 1 огурец среднего размера;
— 1 яблоко (с удаленными сердцевиной и косточками);
— 1 груша (с удаленными сердцевиной и косточками);
— немного шпината.
Коктейль №7
— 1 свекла среднего размера;
— 13 моркови среднего размера;
— 11 небольшая белая редька;
— 1 зубчик чеснока;
— 12 веточки петрушки.
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