Названы лучшие напитки для детоксикации

Вкусно и полезно.Предлагаемые напитки улучшат пищеварение, активизирую ферменты, участвующие в детокс-процессах организма.Для приготовления коктейлей вам понадобится блендер. Способ приготовления всех коктейлей — смешать ингредиенты в блендере до образования однородной массы. Зимой свежие ягоды можно заменить мороженными. По возможности используйте органически выращенные ягоды, фрукты и овощи.Коктейль №1— 200 гр. мороженных ягод малины;— 150 гр. молока;— 50 гр. мороженной вишни;— 2 ст. ложки меда;— 1 ст. ложка размолотых в кофемолке молотых семян льна.Коктейль №2— 4 листа листовой капусты (можно заменить на листья салата Романо или шпинат);— 1 манго;— 2 стебля сельдерея среднего размера;— 1 стакан апельсинового сока;— 1/2 пучка петрушки;— 2 веточки свежей мяты.Коктейль №3— 1 авокадо;— 1 банан;— 100 гр. черники;— 1 огурец среднего размера;— вода, для вкуса можно добавить щепотку порошка какао или корицы.Коктейль № 4— 1 стакан воды;— 100 гр. черники;— сок 1 лимона.Коктейль № 5— 2 листа листовой капусты (можно заменить на шпинат);— 1/2 пучка петрушки;— 1 небольшая свекла (очищенная и порезанная на 4 части);— 1 яблоко (с удаленными сердцевиной и косточками);— 1 лимон (без цедры);— 1 ч. ложка натертого на мелкой терке корня имбиря;— 1 ст. ложка семян чиа;— немного воды.Коктейль №6— 100 гр. ягод брусники или клюквы;— 1 стебель сельдерея;— 1 огурец среднего размера;— 1 яблоко (с удаленными сердцевиной и косточками);— 1 груша (с удаленными сердцевиной и косточками);— немного шпината.Коктейль №7— 1 свекла среднего размера;— 13 моркови среднего размера;— 11 небольшая белая редька;— 1 зубчик чеснока;— 12 веточки петрушки.