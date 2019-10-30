Развенчан популярный миф о дезинфекции ран спиртом и перекисью

Спирт может замедлить заживление.Огромное множество людей обрабатывает различные ссадины и царапины перекисью водорода или спиртосодержащими лечебными жидкостями. Однако индийские врачи подчеркивают, что от этой практики лучше отказаться.«Если вы получили какую-то рану на коже, то я бы не советовал использовать жидкости на основе спирта для ее обеззараживания, — говорит профессор Прадип Шах из Fortis Hospital в Мумбаи. — Алкоголь может повредить ткани и замедлить процесс заживления раны. Хотя спирт подавляет бактериальную активность на месте раны, он также прожигает здоровые клетки кожи. Более того, эти повреждения вызывают боль, отеки, раздражения и зуд. Верно, спиртосодержащие жидкости используются в качестве дезинфектантов в медицине, но преимущественно, на здоровой и неповрежденной коже перед уколами. То же самое касается и перекиси водорода, которой часто обеззараживают раны.Каким же образом нужно правильно обрабатывать рану? В первую очередь, промыть ее проточной водой из-под крана. Можно воспользоваться антибактериальным мылом или любым другим мягким мылом, которое только найдется в вашем доме. Держите рану под водой несколько минут для удаления любой грязи и крови. После этого приложите к ней сухое полотенце, затем используйте антибактериальный крем и нанесите на место раны сухой чистый бинт или марлевую повязку.Если рана слишком глубокая, а кровотечение остановить никак не удается, наложите фиксирующий жгут и срочно отправляйтесь к врачу – здесь смертельно опасно любое промедление. Ни в коем случае не используйте никакие домашние средства обработки ран вроде куркумы, сливочного масла или квасцов, ведь они только ухудшат воспаление».